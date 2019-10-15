Harley-Davidson приостановил производство своего первого электромотоцикла вскоре после начала продаж

Знаменитый американский производитель мотоциклов Harley-Davidson приостановил производство своего первого электрического байка LiveWire после того, как обнаружил некие «нестандартные условия», которые могут возникнуть при зарядке его батареи. Новинку только в конце сентября начали поставлять клиентам.

Проблема обнаружилась в ходе проверок уже после того, как некоторое количество электромотоциклов было отправлено покупателям, и теперь компания настоятельно советует им заряжать свои байки только у авторизованного дилера и не пытаться делать это дома. В настоящее время Harley-Davidson проводит интенсивные дополнительные тесты, чтобы выяснить причину проблемы, сообщает 15 октября Engadget. При этом компания не конкретизирует, в чем именно проблема состоит, и заявляет, что пока нет причин для отзыва проданных мотоциклов.

LiveWire – это первый электрический мотоцикл культовой марки Harley-Davidson. До этого «Харлеи» всегда ассоциировались с большими, тяжелыми, громкими и относительно медленными мотоциклами. Технически «Харлеи» никогда не были на передовых рубежах «мотоциклетной мысли», а скорее придерживались уже вышедших из моды «традиций». Но собственно, именно за этот «дух Харлея» их и ценили поклонники по обе стороны Атлантического океана.

Однако в новые времена поневоле пришлось отставить традиции в сторону, особенно в условиях, когда зарубежные рынки стали для компании не менее важными, чем внутренний. Появление LiveWire было как раз откликом на общий запрос на «электрификацию» и одновременно на падение спроса на традиционных громких и неуклюжих двухколесных монстров.



