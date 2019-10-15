ИСГ «Норманн» признали банкротом. Дольщики ЖК «На Заречной» добивались этого почти два года

Арбитражный суд Петербурга признал банкротом и ввел процедуру наблюдения в инвестиционно-строительной группе «Норманн». Информация об этом 15 октября появилась на сайте «Электронное правосудие». Банкротства компании дольщики комплекса-долгостроя «На Заречной» пытались добиться в течение двух последних лет.

ЖК «На Заречной», один из трех петербургских долгостроев группы «Норманн», начали возводить в 2014 году. Первая очередь на 776 квартир на финальной стадии готовности, еще два корпуса находятся на начальной стадии строительства. Банкротства застройщика дольщики пытались добиться с 2017 года.

После того, как компания признается несостоятельной, дольщики получили надежду на завершение проекта силами «Дом.РФ», либо на выплату компенсации, если достройка будет признана нецелесообразной.

Ранее коллеги по несчастью, которые приобрели квартиры в ЖК «Три апельсина», добились банкротства компании «Норманн-Центр», выступающей застройщиком комплекса. Объединившись, пострадавшие проводили голодовки с требованием возобновить строительство.





Гендиректор «Норманна» Владимир Смирнов неоднократно обещал дольщикам найти инвестора, который завершит проблемные проекты. Однако этого так и не произошло, а пострадавшие высказывали сомнение в существовании спасителя долгостроев. Летом 2019 года предпринимателя арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

В августе профильный вице-губернатор Николай Линченко пояснял, что банкротство — это выход из ситуации, так как позволит убрать зависимость от застройщика.