В Старо-Паново пешеход угодил под колёса Hyundai. Он не выжил

Смертельная авария с участием пешехода произошла вечером 15 октября в Красносельском районе Петербурга. Мужчина перебегал дорогу вне перехода.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, автомобиль сбил 60-летнего петербуржца около восьми часов вечера на перекрестке Таллинского шоссе и Рабочей улицы. За рулем Hyundai находился 45-летний водитель, пешеход перебегал шоссе, «зебр», судя по картам, поблизости нет. Пенсионер погиб на месте.

По словам очевидцев, на трассе образовалась пробка. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», частично стоит полоса в сторону КАДа.



