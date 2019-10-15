«Просто в металлолом превратились». «Газпрому» отключили импортную аппаратуру через спутник

Австрийские компрессоры LMF, установленные на объектах «Газпрома», были отключены дистанционно и до сих пор их работа не восстановлена. Как пишет РБК, об этом 15 октября заявил начальник департамента N335 компании Павел Крылов.

«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — уточнил Крылов «Интерфаксу». «Газпром» планирует закупить взамен австрийских мобильные модульные компрессорные станции российского производства. Производителем, скорее всего, станет казанское предприятие ЗАО НПП «Компрессор», которое уже выступило с таким предложением.

При этом источник РБК в «Газпроме» уверяет, что в «Газпроме» не так уж много компрессоров LMF, используются они в основном при ремонте газопроводов.

«Такие компрессоры нужны, чтобы стравливать газ при снижении давления в трубе, не допуская его выбросов в атмосферу и ущерба природе. Их выход из строя может затруднить быстрый ремонт газопроводов в случае аварий или планового ремонта: оборудование требует замены», — пояснил источник издания.

Другой собеседник РБК уточнил, что компрессоры действительно может отключить со спутника их производитель. При этом «Газпром» также использует старые американские и швейцарские компрессоры, которые могут быть отключены.



