Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР. Иначе соглашения по Донбассу не будет

Украина будет выполнять свою часть минских соглашений только после того, как будут распущены самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Об этом 15 октября в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Киев выдвигает еще несколько условий для заключения соглашения по Донбассу: полное прекращение огня; отвод войск на линии соприкосновения; обеспечение СММ ОБСЕ условий для проведения мониторинга в Донбассе и, наконец, вывод из страны «вооруженных формирований иностранных войск и военной техники».

Кроме того, Киев обвиняет самопровозглашенные республики в нарушении режима тишины. Руководство ЛНР и ДНР обвиняет в том же самом украинские власти. Отметим, сегодня контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе не смогла договориться о новой дате разведения военных средств и сил в Золотом и Петровском.



