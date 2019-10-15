В крови шестилетнего велосипедиста, сбитого в Кировской области полицейским, нашли алкоголь. СК взял дело в центральный аппарат

Расследование уголовного дела о смерти под колесами автомобиля шестилетнего ребенка летом этого года передано в центральный аппарат следственного комитета. Накануне родители получили результаты экспертизы, в которых им сказали, что сын был пьян.

О том, что глава СК Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль сообщается 15 октября. Ребенок погиб на проселочной дороге в селе Буйское Кировской области 13 июля когда катался на велосипеде. Сбил его действующий сотрудник полиции, дело возбудили по статье о нарушении ПДД.

Фотографии результатов экспертизы в соцсетях два дня назад выложили родные погибшего мальчика, на документах стоит дата – 15 августа. Среди перечисления полученных ребенком травм есть пункт, согласно которому в крови мальчика был обнаружен «этанол в количестве 0,51% промилле». Бастрыкин велел провести повторный анализ.





Издание Newsler.ru со ссылкой на маму погибшего ребенка утверждает, что виновнику ДТП обвинения все еще не предъявлены.

После ДТП в подмосковной Балашихе два года назад экспертиза установила наличие спирта в крови шестилетнего ребенка. Водителя из дела о «пьяном мальчике» в 2017 году приговорили к трем годам колонии и компенсации в 2,5 млн. Эксперт, который допустил брожение крови, получил 10 месяцев исправительных работ. При химическом исследовании крови был найден этанол в количестве 2,7 промилле.