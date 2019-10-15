Певица Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину из-за песни Виктора Цоя

В иске, который певица направила в суд, она уличает коллеги в воровстве аранжировки, которую для песни группы кино, написали лично Кормухина и ее муж, экс-гитарист группы «Парк Горького» Алексей Белов.

«Кукушка» в обработке вошла в альбом Кормухиной «Падаю в небо», который вышел в начале 2000-х, а в 2015 году она якобы услышала эту же песню в исполнении Полины Гагариной. А втором аранжировки значился Константин Меладзе.

«Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у «Кино». Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон», — слова певицы в эфире НСН цитируют 15 октября РИА Новости.

Отойдя от шока Кормухина заказала экспертизу обеих кавер-версий песни Цоя. Ее вариант специалисты признали самостоятельным произведением. Гагаринскую «Кукушку» – ни переработкой композиции Кормухиной, ни самостоятельным музыкальным произведением.





Журналистам певица заявила, что не хочет от коллеги денег, а только ждет признания неправоты и извинений.