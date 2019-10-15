В «Городе мертвых» нашли двухэтажное захоронение. Возможно археологов ждет сюрприз

Министерство по делам памятников древности Египта заявила об обнаружении крупного двухуровневого захоронения на западном берегу реки Нил в Луксоре. В нем нашли 20 нетронутых саркофагов.

Захоронение с 20 хорошо сохранившимися деревянными разноцветными саркофагами нашли египетские археологи в ходе работы в «Городе мертвых».

«Обнаружено большое захоронение с разноцветными саркофагами… Это крупнейшая находка за последние несколько лет», – говорится в сообщении ведомства, которое 15 октября цитируют РИА Новости.

Саркофаги были обнаружены в том положении, в котором их оставили древние египтяне. Речь идет о крупном двухуровневом захоронении. О подробностях египетские власти обещают рассказать в ближайшее время.



