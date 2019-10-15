«Нас предали, это какой-то заговор». Глава РУСАДА заявил о тысячах изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории

Тысячи изменений были внесены в базу, переданную экспертам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в начале 2019 года. Об этом журналистам сообщил гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.



«Изменения вносились, в том числе, буквально накануне передачи базы данных в январе 2019 года. Говорили, что это только Родченков или кто-то еще... чушь. Этих изменений – тысячи, это все очень серьезно. Нас предали, это какой-то заговор», – заявил спорт-чиновник «Интерфаксу».







Несколькими часами ранее во время интервью на конференции в Колорадо Ганус связал манипуляции с анализами с тем, что российская сторона хочет защитить тех спортсменов, которые сейчас ушли на работу в большие спорторганизации или вообще в чиновники.

При этом глава РУСАДА уверен, что за ним следят власти РФ, в том числе просматривают его почту и прослушивают звонки, а также вели наблюдение около его дома. Об этом пишет издание «РСпорт».

Две недели назад эксперты ВАДА нашли изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012-го по 2015 год.



