Путину в Абу-Даби подарили небольшой замок, а он привез на берег Персидского залива очередного сокола

Помимо арабского кортежа с надписями «ДПС» президента Владимира Путина в столице Объединенных Арабских Эмиратов встречали с парящим в небе российским триколором. Наследному принцу Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну он тоже подарил сокола, а в ответ получил небольшой замок.

Кортеж российского президента подъезжал ко дворцу Каср аль-Ватан в Абу-Даби на фоне парящего в небе триколора, ради Путина в небо взмыли истребители, следует из видеозаписи опубликованной в Twitter 15 октября.

Президент Путин в ОАЭ. Небывалый по роскоши приём.

Эмираты встречают его, как победителя.pic.twitter.com/ssgE6DGozn — Elena Mikheeva (@Elena_Mikheeva_) October 15, 2019





Кроме деловой повестки, а президент во время переговоров, в том числе, обещал ОАЭ «содействие в развитии атомной генерации», наследный принц и российский лидер обменялись подарками. Как и король Саудовской Аравии накануне, Аль Нахайян получил в подарок краснокнижного белого кречета.

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета. Президент получил ответный подарок — макет дворца Каср аль-Хосн, который ранее был резиденцией президента ОАЭ:https://t.co/27gTqQENVE



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/ntCGKToqlp — ТАСС (@tass_agency) October 15, 2019

Подарок достался и российскому президенту, ему вручили макет дворца Каср аль-Хосн, который раньше был президентской резиденцией.

Пообщался российский президент и с арабскими дзюдоистами. От них он, в обмен на автограф, получил черный пояс и кимоно.

В Абу-Даби, как и в Эр-Рияде накануне, прозвучал российский гимн. Обе версии вызвали вопросы, но на второй день путешествия Путина по странам Персидского залива, отметили слушающие, оркестр справился лучше.

Во время визита был подписан ряд инвестиционных договоров на общую сумму в 1,5 млрд рублей. Арабские компании, в том числе, придут в Петербург.