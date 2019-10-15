Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +6
$ 64.25р
70.85р
20:32 15.10.2019
Расширенный поиск

Власть
15.10.2019 19:51
Печать

Путину в Абу-Даби подарили небольшой замок, а он привез на берег Персидского залива очередного сокола

Помимо арабского кортежа с надписями «ДПС» президента Владимира Путина в столице Объединенных Арабских Эмиратов встречали с парящим в небе российским триколором. Наследному принцу Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну он тоже подарил сокола, а в ответ получил небольшой замок.

Кортеж российского президента подъезжал ко дворцу Каср аль-Ватан в Абу-Даби на фоне парящего в небе триколора, ради Путина в небо взмыли истребители, следует из видеозаписи опубликованной в Twitter 15 октября.

 


 

Кроме деловой повестки, а президент во время переговоров, в том числе, обещал ОАЭ «содействие в развитии атомной генерации», наследный принц и российский лидер обменялись подарками. Как и король Саудовской Аравии накануне, Аль Нахайян получил в подарок краснокнижного белого кречета.

 

 

Подарок достался и российскому президенту, ему вручили макет дворца Каср аль-Хосн, который раньше был президентской резиденцией.

Пообщался российский президент и с арабскими дзюдоистами. От них он, в обмен на автограф, получил черный пояс и кимоно.

В Абу-Даби, как и в Эр-Рияде накануне, прозвучал российский гимн. Обе версии вызвали вопросы, но на второй день путешествия Путина по странам Персидского залива, отметили слушающие, оркестр справился лучше.

Во время визита был подписан ряд инвестиционных договоров на общую сумму в 1,5 млрд рублей. Арабские компании, в том числе, придут в Петербург.

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      shutterstock.com
      15.10.2019 18:00

      Центр развития – на Царскосельских холмах

      В Пушкинском районе, где ведёт комплексное освоение территории группа компаний «Центр развития», продолжает формироваться благополучная социальная среда. Осенью по соседству с малоэтажными жилыми комплексами «Образцовые кварталы» открылся развивающий центр «Домик Культуры».
      Setl City
      15.10.2019 16:23

      «Петербургская Недвижимость» открыла продажи коммерческих помещений в ЖК «Стрижи»

      Компания представляет новое уникальное предложение для инвесторов: коммерческая недвижимость в ЖК «Стрижи в Невском» по цене от 162 тыс. руб./м2.
      ГК «Полис Групп»
      15.10.2019 15:38

      Готовность ЖК «ПаркЛэнд» в Кудрово приблизилась к 90%

      Строительная готовность ЖК «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» возводит в Кудрово, рядом с парком Оккервиль, составляет 88%. Объект возводится с опережением графика.
      ГК «КВС»
      15.10.2019 12:07

      Клиентам ГК «КВС» доступны новые условия по ипотеке без первого взноса

      Банк-партнер ГК «КВС» Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке. Клиентам ГК «КВС» доступны сразу шесть ипотечных программ с новыми условиями, в том числе программа с нулевым первым взносом.
      Setl City
      15.10.2019 11:44

      Setl Group строит четвертый детский сад с бассейном в ЖК «Солнечный город»

      Четвертый детский сад начал возводить девелопер Setl Group в жилом комплексе «Солнечный город» в Красносельском районе. Современный садик на 220 малышей с бассейном появится возле корпуса 10.1, рядом со строящейся школой. Его планируют сдать в 3 квартале 2020 года.
      ГК «Ленстройтрест»
      15.10.2019 11:25

      Детский сад в жилом квартале «Янила» готов к вводу на 99%

      В голландском квартале «Янила», который возводит ГК «Ленстройтрест» в микрорайоне Янино Ленинградской области, завершается строительство детского сада. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 105 воспитанников, готово на 99%.
      Группа ЦДС
      15.10.2019 10:38

      Группа ЦДС ввела в эксплуатацию ЦДС «Московский», корпус 2

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала Группе ЦДС разрешение на ввод в эксплуатацию второго корпуса жилого комплекса ЦДС «Московский».
      Setl Group
      14.10.2019 17:49

      Продажи Setl Group выросли почти на 50% за 9 месяцев

      За 9 месяцев текущего года продажи холдинга Setl Group в денежном выражении увеличились на 47,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 79,3 млрд руб. С начала года холдинг начал строительство 27 жилых корпусов, а их общая площадь составила 1 млн.кв.м.
      ПАО «Группа ЛСР»
      14.10.2019 17:27

      В «Заповедном парке» стартовали продажи квартир в новом доме

      Начались продажи в доме №2 жилого комплекса «Заповедный парк», который возводится в непосредственной близости от Новоорловского заказника в окружении скверов и водоемов.
      «Аквилон Инвест»
      14.10.2019 16:11

      «Аквилон Инвест» дарит подарки при бронировании и покупке квартир в октябре

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» дарит «умные» подарки клиентам, купившим квартиру в жилых комплексах холдинга в Санкт-Петербурге. Акция приурочена ко Дню Рождения девелопера и продлится до конца октября*.
      unsplash.com
      14.10.2019 15:48

      ПСК: возможности апартаментов шире, чем вы думаете

      Функциональность апартаментов не ограничивается только проживанием или сдачей в аренду. Статус нежилой недвижимости даёт возможность открыть офис или совмещать проживание и собственный бизнес, чего не позволяет статус жилого помещения. Эксперты ГК «ПСК» рассказывают, какие возможности открываются перед собственниками апартаментов.
      Setl Group
      14.10.2019 15:30

      Setl Group построил предпоследнюю очередь ЖК «GreenЛандия»

      Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию девятую, предпоследнюю, очередь масштабного проекта «GreenЛандия» неподалеку от метро «Девяткино», а полностью жилая часть проекта должна быть сдана к концу текущего года. 100 малышей сможет принять встроенный детский сад – он стал уже седьмым детским садиком, построенным девелопером в проекте «GreenЛандия».