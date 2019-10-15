Исчезнет не 278 маршруток, а 271. Смольный сделал еще один официальный шаг к транспортной реформе

Смольный обнародовал предчистовую версию изменений городской маршрутной сети наземного транспорта. За 4 месяца работы список исчезающих направлений сократился на 18 позиций.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Проект документа планирования регулярных перевозок представлен на антикоррупционную экспертизу. В соответствующем разделе на официальном портале городского правительства он появился 15 октября. Процедурно это еще один шаг к масштабной транспортной реформе, результатом которой станет исчезновение маршруток с буквой «К». Если все пойдет по плану местных властей, то уже через две недели правительство Петербурга сможет утвердить новую маршрутную сеть города. Деталями преобразования «Фонтанка» делилась 4 месяца назад. В выложенном на сайте Смольного документе правок не так уж и много.

В опубликованной версии документа говорится, что к июлю 2020 года будут отменены 278 маршрутов (их список можно увидеть, перейдя по ссылке). Ликвидации подлежит 271 линия, где ходят автобусы с буквой «К». В первоначальных планах значилась отмена 296 направлений, из которых 278 – «маршрутки».

Компенсировать транспортную потерю власть собирается тем, что усилит дополнительной техникой существующие социальные маршруты, а также добавит 97 новых. Еще 60 маршрутов изменят трассировку, что также должно восполнить потерю автобусов с буквой «К».

Небольшие изменения произошли под влиянием общественности. В сентябре 2019 года комитет по транспорту и ГКУ «Организатор перевозок» в каждом районе города обсудили с наиболее активными жителями грядущие изменения. «Итогом обсуждений в районах стало внесение изменений в трассы движения 13 маршрутов; открытие 7-ми новых автобусных маршрутов – 304, 211Э, 216А, 145Э и вместо коммерческих К-151, К-220а, К-305а; увеличение количества автобусов на 8 маршрутах – №№ 5, 22, 28, 46, 115а, 193, 215, 278 и перенос сроков открытия автобусных маршрутов № 220 и № 240 на 2020 год», – сообщает «Организатор перевозок».





Собеседник «Фонтанки» из городского правительства указывает на то, спросить мнение горожан можно было и раньше. По его мнению, за 4 месяца с момента начала активного обсуждения реформы маршрутной сети изначально выработанный вариант почти не изменился. Однако при этом было упущено драгоценное время – к 15 июля 2020 года все должно начать работать.

Так, например, в проекте бюджета на 2020 год, как уже писала «Фонтанка», транспортная реформа вообще никак не фигурирует. Финансовый блок оказался не готов под честное слово вписать 11 млрд рублей в расходную часть. Глава комфина Алексей Корабельников подчеркивает, что, в случае принятия схемы, в казну пойдут доходы около 4 млрд, то есть нагрузка на бюджет составит 7 млрд за полгода. Однако и это пока — в поле неопределенности.

В теории у документа планирования еще есть время запрыгнуть на подножку уходящего бюджета. Церемония внесения в Законодательное собрание назначена уже на 16 октября, однако первое чтение — только через две недели. После этого затишье до 20 ноября, за это время ко второму рассмотрению можно поместить еще много чего. На вопрос, может ли реформа быть отложена, «экономический» вице-губернатор Евгений Елин ответил: «Конечно, ничего страшного не случится, город без транспорта не останется».

Он же ранее заявил, что к проекту реформы высказаны справедливые замечания, так что он нуждается в доработке. Основных вопросов два: достаточно ли хорошо она подготовлена и что произойдет в случае нештатной ситуации. «Скажем, эскалатор сломался, большое количество людей начинает пользоваться наземным транспортом, – говорит чиновник. – Насколько мы угадаем с автобусами, насколько их хватит, откуда они возьмутся».

Мало того, что, растягивая процесс, чиновники сами себе устраивают цейтнот, но они к тому же ставят в еще более сложное положение коммерческих перевозчиков. Оставшаяся половина маршрутов – а их ровно столько же, сколько и планируется сократить – должна быть разыграна на торгах. Изначально планировалось, что в октябре уже начнут заключаться первые контракты. Сейчас, как подсказывают наши собеседники из транспортного блока, первые контракты ожидаются в январе-марте 2020 года.

При этом изначально было заявлено, что в этих договорах пропишут условие – техника должна быть не старше 2018 года. Для обеспечения реформы необходимо более 2300 единиц подвижного состава. Получается, что только в январе 2020 года отдельно взятый перевозчик будет точно знать, сколько именно автобусов ему нужно к 15 июлю 2020 года. Одномоментная задача собрать для перевозчиков более 2 тысяч автобусов производителям может оказаться не под силу, тем более, что их нагружают заказчики и из других регионов.

«Почему так случилось? Как мне кажется, основных причины три. Отмена маршруток, несмотря на все их недостатки, оказалась довольно болезненной темой. Накануне выборов её предпочли несколько отодвинуть. Была и до сих пор идет борьба за конечный вариант различных нюансов реформы. Ну и третья – обычное российское разгильдяйство. Что можно сделать, чтобы как-то нивелировать последствия? Повнимательнее присмотреться к опыту Москвы, еще не поздно перенять правильные решения – не скупиться на деньги, и, например, вдвое увеличить количество новых маршрутов, постепенно избавляясь от неэффективных. Народный гнев может обойтись дороже», – рассуждает наш собеседник в Смольном.





Несколько снизить негативный эффект как от сути изменений маршрутной сети, так и от многочисленных промахов при их воплощении в реальность, могла бы комплексная информационная система управления общественным транспортом. С точки зрения полезности для отдельного петербуржца, она могла бы вывести навигацию отдельного взятого пассажира на новый для города уровень. Но и на этом поприще, как писала «Фонтанка», не все гладко.

Михаил Грачев,

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»