Путин рассказал о сделках между Россией и ОАЭ почти на 1,5 млрд долларов. Среди основных партнеров — фонд «Мубадала», инвестирующий в Петербурге

Компании России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заключили соглашения о сделках на сумму около 1,4 млрд долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 15 октября во время визита в ОАЭ.

«Удалось добиться успехов и в инвестиционной сфере. Суверенный фонд Арабских Эмиратов «Мубадала» стал одним из первых партнеров Российского фонда прямых инвестиций, уже реализовано более 45 проектов на сумму 2,3 миллиарда долларов. Доходность от этих вложений заметно – иногда в три раза – превышает общемировые стандарты. Вложения делаются в нефтехимию, в транспорт, в медицину», – сказал Путин.

Во время визита российского президента в ОАЭ было подписано концессионное соглашение между «ЛУКОЙЛом» и национальной нефтяной компанией Абу-Даби по газовому месторождению Гаша, а также соглашение о сотрудничестве между РФПИ, «ЛУКОЙЛом» и национальной нефтяной компанией Абу-Даби. Кроме того, Росатом теперь будет сотрудничать с профильной госкорпорацией ОАЭ. Также заключено соглашение о сотрудничестве между РФПИ и фондом «Мубадала» по реализации национальных проектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

Напомним, арабский фонд «Мубадала» активно инвестирует, в том числе, в Петербурге. Так, накануне стало известно о том, что фонд может купить 49% ТЦ «Галерея» за 650 млн долларов.



