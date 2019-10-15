Дорожники собрали 9-километровую пробку на КАД, а Московское шоссе остановила авария

Автомобилисты на юге Петербурга застряли в плотных пробках на кольцевой автодороге, Московском шоссе и Софийской улице. В целом же петербургские дороги на 19 часов 15 октября загружены на 7 баллов.

В соцсетях и «Яндекс.Разговорчиках» водители жалуются на огромную пробку на юге кольцевой. «КАД стоит почти намертво. С каждой минутой навигатор показывает все дольше и дольше до точки назначения. Все съезды в город тоже стоят. От Пулково до Софийской ехать не меньше часа», – пишут в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце КАД растянулся почти на 9 километров, начинаясь между ЗСД и Пулковским шоссе и заканчиваясь после развязки с Софийской улицей. Как сообщается на сайте ФКУ Упрдор «Северо-Запад», до 18 октября на участке внешнего кольца от Софийской улицы до проспекта Обуховской Обороны устраняют дефекты в пришовной зоне деформационных швов. В связи с этим там закрыты 3-я и 4-я полосы, а на остальных скорость ограничена до 50 км/ч.





Помимо этого в половине седьмого часа вечера наблюдался затор длиной в 4,5 километра на Дунайском проспекте – от Предпортовой улицы до Купчинской улицы. Еще длиннее пробка образовалась на Софийской улице: движение встало от улицы Труда до КАД – на 5,2 километра.

Также 5-километровый затор образовался на Московском шоссе. Там все встало от Колпинского шоссе до поворота к заводу Foxconn. По данным пользователей «Яндекс.Пробок», причиной стало ДТП, а сотрудников ГИБДД и самих задержал образовавшийся затор. К 19 часам загрузило и участок проспект Славы – Народная улица в сторону Московского, на все 10 баллов.