11 тысяч детей в прошлом году стали жертвами сексуальных преступлений. Все чаще насильники приходятся жертвами родственниками

МВД констатирует рост преступлений против половой неприкосновенности детей в России. Каждое шестое нападение происходит в семье, каждое 12-е совершено родителями.

За пять лет только статистика выросла на 42 %. Сколько трагедий не выходят за пределы семьи, в полиции не готовы прогнозировать. Об этом 15 октября пишет ТАСС со ссылкой на замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Вадима Гайдова.

Он отмечает, что за прошлый год только зарегистрировано более 14 тысяч подобных преступлений, пострадавшими в которых стали 11 тысяч детей.



