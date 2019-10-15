Мужчина угнал в третий раз одну и ту же ассенизаторскую машину, чтобы поехать к возлюбленной

Житель Скопинского района Рязанской области угнал ассенизаторскую машину с парковки местного предприятия ЖКХ, чтобы добраться до своей возлюбленной. Об этом 15 октября сообщили в ГУ МВД по региону.

В главке уточнили, что 43-летний скопинец выпил и решил поехать в соседний Пронский район к своей любимой женщине. «Злоумышленник заметил яркую окраску знакомого спецавтомобиля и решил воспользоваться им для очередной поездки к возлюбленной», – говорится в сообщении МВД. Причем в полиции подчеркнули, что ранее мужчину уже дважды судили — причем за угон все той же ассенизаторской машины. «Полицейские задерживали его через считаные минуты после сообщения об угоне на выезде из села или чуть дальше», – рассказали в МВД.

Против влюбленного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством), ему грозит до 5 лет лишения свободы.



