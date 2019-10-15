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Бизнес
16.10.2019 18:38
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«Триколор» может стать спутником «Газпрома». Оператор не прочь войти на орбиту гиганта

Владельцы “Триколор ТВ” (НАО “Национальная спутниковая компания”) ведут переговоры о слиянии с “НТВ Плюс” и дальнейших отношениях. “Фонтанка” узнала варианты сценария сделки, которая оценивается в 65 млрд рублей.

«Триколор» может стать спутником «Газпрома». Оператор не прочь войти на орбиту гиганта

Александр Чиженок/Коммерсантъ

Оператор спутникового телевидения НАО «Национальная спутниковая компания» (НСК) (работающий под торговой маркой «Триколор ТВ») рассматривает вариант поглощения 100% акций своего конкурента «НТВ-Плюс». Сделка может произойти уже в конце 2019 – начале 2020 года, стало известно «Фонтанке». 

В первом случае «Триколор», подконтрольный предпринимателю Андрею Ткаченко, может слиться с «НТВ-Плюс», а затем продать часть своих акций «Газпром Медиа Холдингу» (ГПМХ), который владеет телеканалами НТВ , ТНТ, «Супер», радиостанцией «Эхо Москвы» и другими медиаактивами.

Почему «Триколор» должен сначала поглотить «НТВ-Плюс», а не наоборот – понятно. Частный оператор владеет базой абонентов чуть ли не в четыре раза большей, чем у подконтрольного государству через «Газпром Медиа Холдинг» оператора. К тому же НСК – очень прибыльная и быстрорастущая компания, практически без долгов. Ее выручка за последние пять лет удвоилась до 17,4 млрд рублей. Чистая прибыль с 2014-го по 2018 год выросла в 20 раз, до 4,4 млрд рублей. Напротив, спутниковый актив ГПМХ – глубоко убыточный бизнес. Выручка «НТВ-Плюс» в прошлом году составила 4,35 млрд рублей, оператор ушел в убыток на 1,87 млрд. А сколько именно у него абонентов – на официальном сайте информации нет. По подсчетам «Коммерсанта», в 2017 году абонентская база оператора превысила 3 млн человек.

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Породниться компании могут по нескольким сценариям, переговоры о наиболее выгодном еще продолжаются. Стороны ведут речь об NDA (non-disclosure agreement англ. – «соглашение о неразглашении». – Прим. ред.), и никаких подробностей этого процесса наружу просочиться не должно. «Фонтанке» известно, что в итоге цепочки сделок по объединению с «НТВ-плюс» владельцы «Триколора» предлагают ГПМХ купить 49% акций компании за 30–36 млрд или 100% – за 65 млрд рублей.


В случае слияния «Триколора» и «НТВ Плюс» совместная абонентская база спутниковых операторов превысит 15 млн человек. Однако «Триколор» параллельно ведет еще одни переговоры по продаже акций.

Вторым потенциальным покупателем НСК является ПАО «Сбербанк России». Кредитная организация уже сделала оценку «Триколора» (также в районе 60 млрд рублей), стороны, по информации «Фонтанки», также заключили соглашение о неразглашении. Со стороны Сбербанка в переговорах в числе прочих мог участвовать первый зампред правления Лев Хасис. Знает ли госбанк, который начал переговоры с НСК раньше, о том, что актив может уйти к «Газпрому», редакции выяснить не удалось. 

Примечательно, что все действующие лица как одно отказались от комментариев. В Сбербанке сообщили, что эту тему «не комментируют». В «Газпром-медиа» сначала взяли время на раздумье, а потом выдали аналогичный ответ. 

«Являясь лидером рынка, «Триколор» периодически сталкивается с подобного рода информацией, связанной с его деятельностью, которая впоследствии не подтверждается. Мы не комментируем подобную информацию», – ответили в пресс-службе «Триколор ТВ».

О похожей сделке с «Газпромом» СМИ писали еще 10 лет назад. Тогда «Газпром-медиа» объявил было о покупке контрольного пакета акций «Триколора». Стоимость сделки не называлась. Холдинг заключил с акционерами НСК соглашение о стратегическом партнерстве, но что-то пошло не так. «Газпром» оператора так и не купил, зато позже на горизонте появился ВТБ.

В апреле 2013 года «ВТБ Капитал» выкупил 25%+1 акций НСК, – компании выпускали об этом совместное заявление. Структуры банка все еще могут быть в числе акционеров НСК, а значит, и одной из заинтересованных сторон в сделке с «Газпром Медиа Холдингом».

На вопрос «Фонтанки», в каких отношениях кредитная организация с «Триколором» сегодня, и известно ли ей о возможных сделках, ВТБ в один голос с другими участниками истории ответил: «Без комментариев».

Раздел империи Ткаченко

Переговоры о сделках на десятки миллиардов проходят на фоне семейного конфликта главного владельца «Триколора», который может изменить конфигурацию слияния. Дело в том, что Ирина и Андрей Ткаченко сейчас ведут бракоразводный процесс и делят имущество, причем сразу в двух юрисдикциях – российской и испанской. И среди прочих важных для супругов вопросов, на кону может оказаться совместно нажитое имущество, в том числе, доли ООО «Унивест», который, по данным «Фонтанки» является сейчас основным получателем многомиллиардных дивидендов от «НСК»

Ирина Ткаченко рассказала «Фонтанке», что в 2013 году давала свое согласие на продажу акций НСК «ВТБ Капиталу», однако два года назад, наверное, предчувствуя развод с мужем, отозвала все доверенности, оформленные на нынешнего гендиректора «НСК» Елену Полозову.

Жена миллиардера подозревает, что в 2018 году сотрудничество с банком продлили без ее согласия и, вероятно, кто-то мог предоставить недействительные документы. Пара начала подготовку к разводу. «Они мне сказали: «Твои согласия больше никому не нужны», – рассказывает супруга.

Ирина Ткаченко с 2013 года живет в Испании вместе с пятью их совместными с миллиардером детьми. В 2018 году она первая подала заявление на развод в испанский суд, по месту своего постоянного проживания, потребовав расторжения брака, алиментов и решения, с кем останутся дети. Испанское законодательство устроено так, что, даже без имущественных требований, ей все равно нужно было описать нажитое вместе с супругом имущество. В этот список попали компании, в которых Ткаченко имеет доли.

19 июня 2019 года миллиардер подал заявление о разделе оформленного на Ирину имущества в Зеленогорский районный суд Петербурга: две квартиры на улице Смольного, одну – на улице Блохина и четыре машино-места.

Тогда представители супруги Ткаченко подали встречный иск о признании его долей в уставных капиталах компаний «Концерн «Информационные технологии», «Корпорация «Дженерал Сателайт», «Национальная спутниковая компания», «Телеспутник», «Унивест» и других активов совместно нажитым имуществом. Также они попросили суд арестовать указанное имущество, опасаясь, что миллиардер начнет размывать доли. Служительница Фемиды не сделала этого и ушла в отпуск. На следующем заседании она отклонила заявление, отметив, что аналогичные требования истица уже заявила в испанском суде.

Пока судья была в отпуске, Андрей Ткаченко увеличил уставный капитал двух своих активов – «Унивеста» (доходы в 2018 году — 8,1 млрд рублей) и «Телеспутника» – сделав своих ближайших партнеров Игоря Исаева и Александра Ситникова совладельцами этих компаний.

Представитель Ирины Ткаченко Александра Косаулина уверена в том, что дело о разделе имущества выигрышное. По ее словам, крупная сделка, планируемая «Триколором», не столько усложнит работу, сколько растянет судебный процесс. Тем не менее, сама Ирина еще надеется уладить все мирно. Перед тем, как подать на развод, она просила мужа оставить ей детей и 50 млн евро на открытие реабилитационного центра для детей-инвалидов в Петербурге, но на это миллиардер не согласился, рассказывает Ирина Ткаченко. 

Как супруги будут делить активы, которыми управляет Андрей Ткаченко (его жена оценивает их в в 61,9 млрд рублей) – сейчас непонятно. Еще одна загадка – как бракоразводный процесс скажется на сделке «Триколора» с «Газпромом». «Сейчас я претендую на то, что мне положено по закону: половину имущества, включая доли в компаниях и акции», – заявила «Фонтанке» Ирина Ткаченко. Что делать с долями в компаниях мужа, если дело дойдет до суда, и он передаст их ей в рамках раздела имущества, Ирина пока не решила.

Евгения Горбунова,

специально для «Фонтанки.ру»

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