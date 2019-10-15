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16.10.2019 10:59
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Объем продаж недвижимости бизнес-класса «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге вырос почти вдвое

Объем продаж недвижимости бизнес-класса «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге вырос почти вдвое

ПАО «Группа ЛСР»

ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, объявила операционные результаты за девять месяцев 2019 года.

За отчетный период «Группа ЛСР» в очередной раз продемонстрировала устойчивые позиции на рынке. Общая стоимость заключенных контрактов составила 57 млрд рублей, объем реализованной недвижимости — 551 тыс. кв. м в трех регионах присутствия. Средняя цена реализованной недвижимости выросла на 17% год к году и составила 114 тыс. руб. за кв. м.

Драйвером роста стали московские проекты: объем заключенных контрактов в столице составил в денежном выражении 25 млрд рублей, в натуральном выражении — 171 тыс. кв. м. В Екатеринбурге эти показатели составили почти 5 млрд рублей и 83 тыс. кв. м соответственно.

В Санкт-Петербурге объем реализованной недвижимости достиг 297 тыс. кв. м в натуральном выражении, в денежном — 27 млрд рублей. При этом проекты бизнес-класса компании показали сильные результаты. Рост за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в денежном выражении составил 44%. Хорошая динамика продаж — в проекте «Морская Набережная» (10% от общего объема продаж за отчетный период). Текущий спрос в нем показывает, что качественные объекты продолжают быть крайне востребованными со стороны покупателей. Объем проданного жилья в «Морской набережной», которую «Группа ЛСР» вывела на рынок в июле этого года, по итогам третьего квартала в сравнении со вторым вырос практически в 4 раза. Драйверами продаж в комфорт-классе стали комплексы «Новая Охта» (23% от общего объема продаж за отчетный период), «Цветной город» (15%) и «Цивилизация» (10%).

Напомним, что в отчетном периоде «Группа ЛСР» вывела в продажу несколько новых проектов в Санкт-Петербурге. Это объекты бизнес-класса «Морская набережная» и видовой «Морская набережная. SeaView». В портфеле «Группы ЛСР» в комфорт-классе появился ЖК «Заповедный парк» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Здесь на участке 6 га будет построено 9 жилых корпусов высотой от 14 до 25 этажей, а жилая площадь комплекса составит чуть более 90 тыс. кв. м. Компания приступила к активной фазе строительства объекта и вывела в продажу квартиры в первых домах.

Нельзя не отметить и успехи дивизиона строительных материалов, которым традиционно славится бизнес «Группы ЛСР». Объем реализованного за 9 месяцев 2019 года гранитного щебня составил 5 685 тыс. куб. м, песка — 6 463 тыс. куб. м, товарного бетона — 883 тыс. куб. м, газобетона – 1 079 тыс. куб. м, кирпича — 240 млн штук. Отметим, что в отчетный период «Группа ЛСР» закрыла сделку по продаже 100% своей доли в ООО «ЛСР. Железобетон». Эта продажа — новый шаг на пути реализации стратегии компании по оптимизации бизнеса строительных материалов. Еще одним важным событием дивизиона стало открытие «Сертоловского газобетонного завода» в Ленинградской области и перевод на новую площадку старых мощностей компании, а также согласование условий покупки предприятия по производству газобетона ООО «Н+Н» в Волосовском районе Ленинградской области, которое станет частью структурного подразделения «ЛСР. Стеновые».

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

ЖК «Заповедный парк» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

ЖК «Морская набережная» (Невская губа), ЖК «Морская набережная. SeaView» – застройщик ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Комплекс «Новая Охта» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Цветной город» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Цивилизация» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

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