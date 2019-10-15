В октябре автомобили в России подорожали у 8 марок, и только одна модель стала дешевле

Среди автомобильных марок, официально представленных на российском рынке, в первой половине октября 2019 года цены на свои машины изменили 8 компаний. За единственным исключением цены выросли. Сильнее всего – у Jeep.

Как сообщает 15 октября «Автостат» со ссылкой на портал «Цена Авто», несколько марок повысили стоимость своих машин в пределах 20 тысяч рублей. Так, внедорожник Chevrolet Niva прибавил от 7 до 9 тысяч рублей, лифтбек Skoda Rapid – от 12 до 18 тысяч, а седан Peugeot 408 подорожал на 12 тысяч рублей. УАЗ переписал ценники на весь свой модельный ряд, прибавив от 5 до 20 тысяч рублей.

Отдельные комплектации седана KIA Cerato подорожали на 20-30 тысяч рублей. Volkswagen переписал цены на универсалы Caddy и Caddy Maxi, которые стали дороже на 3,1-14,1 тысячи рублей, а также на пикап Amarok. У последнего прибавка посерьезнее – от 33,9 до 62,6 тысячи рублей.

Сильнее всего подорожали внедорожники Jeep. Так, цены большинства комплектаций Grand Cherokee выросли на 55-60 тысяч рублей, а все версии Wrangler и Wrangler Unlimited прибавили в стоимости от 10 до 120 тысяч рублей.

Единственным автомобилем, на который в первой половине октября снизили цены, стал Nissan X-Trail: несколько комплектаций внедорожника подешевели на 10-31 тысячу рублей. Однако при этом на модели Qashqai и Terrano Nissan, напротив, увеличил цены – на 10 и 14-24 тысячи рублей соответственно.



