ГИБДД: Сотрудники ДПС оформляли ДТП на Обводном, а не участвовали в нём

ДТП на пересечении Обводного канала и Московского проспекта днём 15 октября обошлось без пострадавших и без машины ГИБДД.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, служебный автомобиль в ДТП на Обводном не участвовал. Сотрудники дорожной полиции приезжали туда, чтобы оформить столкновение двух других транспортных средств. В аварии никто не пострадал.

Информация о ДТП, в котором якобы участвовала машина ДПС, появилась в соцсетях. Позже в комментариях в «ДТП и ЧП» добавили, что «Ауди» поворачивала с Московского проспекта из второго ряда и, подрезав мусоровоз, зацепилась за него задним бампером.

Ранее на Обводном канале столкнулись два автобуса, а также легковой автомобиль и мотоциклист.



