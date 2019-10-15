Попавшие под санкции россияне и компании получат отдельное законодательство с льготами и преференциями

Российские граждане и компании, попавшие под западные санкции, получат особые положения законодательства, которые упорядочат все льготы и преференции, которые появились у них с 2014 года.

Согласно опубликованному 15 октября законопроекту, изменения предлагается внести в федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Конкретики в поправках мало, но известно, что будет создан специальный список компаний и людей, имеющих право на послабления.

«Формирование такого перечня позволит создать базу для применения специальных положений российского законодательства в сфере валютного регулирования и контроля, раскрытия информации. Также новая правовая конструкция может быть задействована для иных мер, включая специальные режимы банковского регулирования Банка России», — рассказали РБК в Минфине.



