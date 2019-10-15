Москва предложила освободить электромобили от налога и дать им бесплатную парковку

Мэрия Москвы одобрила пакет поправок в налоговое законодательство города, в котором в том числе предлагается освободить владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога сроком на пять лет. Эта льгота, по мнению московских властей, будет способствовать росту парка электромобилей в столице. Также принято решение о введении для электрокаров бесплатных парковочных мест.

Теперь налоговые поправки будут внесены на рассмотрение Московской городской думы, сообщает 15 октября «Мотор». Помимо льгот владельцам электротранспорта, эти поправки предусматривают послабления и другим категориям налогоплательщиков, в частности по уплате налога на имущество владельцами парков развлечений, гостиниц и торгово-офисных зданий.

О том, что владельцы электромобилей получат льготы, мэр Москвы Сергей Собянин объявил еще в конце сентября. Более того, он пообещал увеличить субсидии каршеринговым компаниям и службам такси на пополнение их парка электромобилями.

Власти столицы намерены также расширить сеть зарядных станций для электротранспорта. В 2020 году планируется за счет бюджета построить 160 станций, плюс еще 40 должно быть открыто в ходе реализации совместного инвестиционного проекта с ПАО «Россети».

По данным «Автостата» на 1 января 2019 года, в Москве зарегистрировано 405 электромобилей.



