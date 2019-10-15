Машина от Сталина и Путин под ударом. Как «Лесопилке» не дали самовыпилиться

Проголосовали не голосовать. Ученый совет Лесотехнического университета отбил вторую попытку «поженить» ЛТУ с Университетом промышленных технологий и дизайна.

Скриншот с сайта YouTube

В первый раз ректор Лесотехнического университета Юрий Беленький забрасывал невод месяц назад. Тогда вопрос создания общего с Университетом промышленных технологий и дизайна вуза тоже вынесли на ученый совет. Но голосовать не стали, просто собрали комиссию из сотрудников ЛТУ, которая должна была изучить вопрос. Продолжения баллады «Лесной царь» ждали 15 октября, хотя незначительный вопрос, реорганизации университета в повестке заседания снова не значился и был упакован в рубрику «Разное».

Если кто-то еще сомневался, что совет снова будет обсуждать объединение с «тряпочкой», то за полчаса до заседания таких не осталось. Неожиданно для пришедших студентов мероприятие закрыли для посторонних, в зал запускали по списку. Охранники флегматично выслушивали ссылки на устав и призывы и готовились вызвать полицию в случае беспорядков. Исключение составила депутат Ирина Иванова — перед ней уважительно расступились, увидев удостоверение народного избранника.

В какой-то момент пообщаться с осаждавшими зал студентами, сотрудниками и журналистами вышел ректор ЛТУ Юрий Беленький. Вышел, судя по всему, не подготовленным — тот факт, что его снимают, оказался для главы вуза сюрпризом. Вылилось все в некрасивую сцену с выхватыванием телефона, так что всем стало очевидно: в разделе «разное» не только вручение ученых званий.





Подействовала «угроза кворумом»: часть совета, входившая в профильную комиссию, отказалась заходить в зал, пока заседание не откроют для всех. В итоге за столами расселись порядка сотник человек, в том числе 42 члена совета из 45.

«Фонтанка» рассказывала, какой неожиданностью для студентов и преподавателей стала идея объединения с СПбГУПТД. Противники ее связывали все происходящее с минобровской проверкой, которая прошла в ЛТУ летом и обнаружила нарушений на 380 млн рублей. Ректорат свои пояснения министерству дал, кадровых решений не последовало, однако позиции главы вуза, которому переизбираться весной, пошатнулись. В рамках новой структуры его должность могла бы стать назначаемой. Сам Беленький все это называл глупостью, результаты своей работы оценивал высоко, говорил о выводе вуза в зеленую зону и не скрывал: все дело в финансировании, которое большому университету привлечь легче, чем ЛТУ.

За прошедший месяц «лесопилку» кто только не защищал: ее суверенитет отстаивали в научном совете РАН и в Госдуме, студенты записывали видеообращения и запускали петиции, трудовые коллективы, входящие в ЛТУ, тоже высказывались против слияния. Рослесхоз написал однозначно, что концептуально считает решение об объединении необоснованным. Тогда же стало известно, что на базе ЛТУ может быть создан один из 15 научно-образовательных центров по госпрограмме.

Конец света концом света, а повестка — святое. Члены совета терпеливо выслушали пространный отчет о результате деятельности Сыктывкарского Лесного института, узнали о полигоне инновационных идей и активизации работы в медиапространстве. Без горячки обсудили положение о языках преподавания; чуть не поссорились на диспуте по званию заслуженного профессора; великодушно согласились принять в подарок от выпускников вуза «дутик» для футбольного поля. Благосклонно приняли к сведению итоги приема студентов в 2019 году, разве что уточнив: не повлияла ли на кампанию возникшая неопределенность в будущем университета. Докладчик ответил, что абитуриенты, к счастью, находятся в другом информационном поле и о проблемах вуза узнают не так быстро.

К «разному» в зал подошло еще десятка два студентов. На трибуну вызвали председателя собранной месяц назад комиссии — Анатолия Селиванова. Он оказался человеком деловым, сразу признался, что времени на работу было мало, а представленные администрацией материалы носили «разрозненный характер». Однако главный вывод напрашивался сам собой: реорганизация университета — дело учредителя, то есть Минобразования, совет таких решений не принимает и уж подавно не может влиять на появление некого третьего вуза. Исходя из этого комиссия «не рекомендует ученому совету ставить на обсуждение и голосование вопросы о реорганизации СПбГЛТУ».

После аплодисментов настало время выступлений. Средний возраст внушал почтение, так что без разговоров о славном прошлом тогда еще академии не обошлось. Профессор Валентин Александров вспомнил 1935 год, когда ректор получил от Сталина «эмку» (автомобиль ГАЗ М-1) за развитие науки и признал, что сейчас ЛТУ фактически превратился в ПТУ. Выступили два бывших ректора, Владимир Онегин и Андрей Селиховкин, с противоположными взглядами на объединение.





Профессор Владимир Петров, прорываясь через призывы Беленького «не стращать», заявил, что не знает, какие в итоге дипломы смогут получить нынешние студенты ЛТУ после создания нового вуза. Представители совета молодых ученых уподобили университет государству и под аплодисменты призвали ректора быть с народом. Беленький, уже заметно раздраженный, подчеркнул, что ему эти рукоплескания не нужны. «Так это и не вам», – логично прозвучало в зале.

Проректор по административно-хозяйственной работе Игорь Кулигин оказался в сложном положении: чтобы ратовать за объединение, следовало признать, что дела в ЛТУ плохи и, стало быть, результаты работы Беленького не так блестящи. Он был готов на эту жертву: не по всем показателям университет в зеленой зоне, а слабое место — имущественный комплекс, который когда-то подходил 13,5 тысячам студентов, а сейчас не используется. Здания разваливаются, а министерство на этот сверхнорматив денег не дает; если же сократить количество хозяйственников — а ЛТУ обязан это сделать — некому лампочку ввернуть будет.

Все это время казалось, что происходит обыкновенное ток-шоу — с призывами рассказать правду президенту и вернуть наименование академии: ведь комиссия уже высказалась, голосовать не за что. Однако с этим явно был не согласен ректор; после его слов выступление Кулигина уже не казалось сеансом саморазоблачения. Лесные пожары бушуют на 16 млн га, Лесной кодекс разрабатывается, а в ЛТУ никто не обратился. «Никому мы не нужны, – говорил Беленький. – Никто нас не замечает, никто не считается. Мы только залатали дыры, наш корабль на плаву, но нам нужно показать направление». До НОЦ еще надо дожить, а уже сейчас выживают два типа вузов — крупные и небольшие, не отягощенные имущественным комплексом, содержание которого тянет их назад. В связи с этим, заявил Беленький, совет должен высказаться примерно по такой формулировке: «во исполнение поручения Дмитрия Медведева создать ведущий российский отраслевой университет за счет интеграции — как вариант — СПбГУПТД и ЛТУ».

Ученый совет оторопел; никто не понял, для чего тогда была нужна комиссия. Кто-то предложил дать ей еще полтора месяца, другой призывал просто голосовать против объединения. Но Петров всех предостерег: любое голосование – это юридически значимое действие и означает запуск процедуры слияния. Поднялась суматоха. Из зала осторожно заметили, что пришивать к этому решению Медведева или тем более Путина, значит, ставить их под удар. «Ну и пускай мы его поставим под удар, это же его удар», – с беззаветной храбростью отвечал ректор. Все оборвалось резко: Селиванов обернулся к ученому совету и попросил поднять руки тех, кто одобряет решение комиссии (не голосовать). Иной старорежимный учитель прокомментировал бы эффект словами «лес рук». На предложение одобрить идею ректора откликнулись единицы. Все облегченно вздохнули и начали покидать зал. «Анатолий Архипович превратил заседание в бардак», – прокомментировал Беленький в спины уходящим.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»