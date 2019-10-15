Серию аварий на Обводном продолжил автомобиль ГИБДД

Обводный канал сегодня не сходит со страниц рубрики «Происшествия» на «Фонтанке». Сначала на набережной канала было ДТП с маршруткой и автобусом, потом – с мотоциклистом, попавшее на видео, а теперь и вовсе с ГИБДД.

Машина ДПС столкнулась с другим легковым автомобилем днём 15 октября при повороте с Московского проспекта на Обводный канал, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

ДТП оформили быстро, уже к 15 часам столкнувшиеся машины разъехались, добавляют участники группы.





«Там в сторону Пулково дурацкий светофор, – отмечает в комментариях Николай. – Их на самом деле два, но с небольшой разницей. И если в первый попадаешь на зеленый мигающий, то во второй – уже под самый конец жёлтого. А по Обводному ДПС’ники любят стартовать под «остывающий красный» и без кряквы».

Точные обстоятельства ДТП установят в полиции.