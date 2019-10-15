Российский Минюст ликвидирует движение «За права человека»

Общероссийское движение правозащитника Льва Пономарева, работавшее с 1997 года, прекратит свою деятельность. Министерство юстиции через суд потребовало закрыть организацию правозащитников.

«15 октября 2019 года Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека» получило от Министерства юстиции России копию административного искового заявление от 08.10.2019 г. в Верховный суд РФ о ликвидации Движения и исключении сведений о нем из ЕГРЮЛ за неоднократные, по мнению министерства, нарушения законодательства», – сообщается 15 октября на сайте правозащитной организации.

Поводом для решения ведомства стала проверка, проведенная в прошлом году. В частности, проверяющие выявили несоответствие устава поправкам в Гражданский кодекс. Кроме того, Минюст обратил внимание на то, что движение неоднократно штрафовалось Роскомнадзором.

Организация Льва Пономарева направила в министерство письмо с предложением внести поправки в устав, однако ответа не последовало.





Ранее движение неоднократно штрафовали по закону об «иностранных агентах», так как правозащитники отказывались использовать пометку «иностранный агент» в своих публикациях. В 2014 году «За права человека» включили в реестр иноагентов, однако позже исключили оттуда. В феврале 2019-го Минюст поменял свое мнение, вновь признав организацию Пономарева «иностранным агентом».

«Мы будем активно и публично отстаивать свою позицию в Верховном суде РФ и, если потребуется, дойдем до Европейского суда по правам человека», – говорится в заявлении правозащитников о дальнейших шагах.

«За права человека» – российское правозащитное общественное политическое движение. Создано 20 ноября 1997 года. В 2012 году в состав движения входили 120 правозащитных организаций из большинства регионов России. Министерством юстиции России было внесено в регистр иностранных агентов, но потом исключено из него. Раньше организация получала президентские гранты, однако в конце 2018-го стало известно, что «плохо написанная заявка» лишила правозащитников источника финансирования. Незадолго до этого Лев Пономарев был арестован на 25 суток 5 декабря за призывы выйти на акцию «За наших и ваших детей» в защиту фигурантов «Пензенского дела» и дела «Нового величия».