Бывшему депутату петербургского ЗакСа Нестеровой отказали в УДО. Администрация колонии не успела ее раскусить

Осужденная за получение взятки в статусе депутата Законодательного собрания Петербурга Светлана Нестерова не смогла добиться условно-досрочного освобождения. Против высказалась администрация колонии, не успевшая составить о статусном сидельце свое мнение.

Как сообщила «Фонтанке» 15 октября адвокат Анастасия Черемчук, колония выдала ее подзащитной положительную характеристику, но не полноценную.

«Получилось так: Светлана Нестерова встала на путь исправления, но недостаточно, – уточнила адвокат. – Из-за недолгого пребывания не успела зарекомендовать себя. Поощрений у нее нет, взысканий тоже».

Защита предоставила суду том отзывов и пожеланий от жителей Красногвардейского района и общественных организаций. Все они просили о досрочном освобождении. Характеристика за подписью спикера ЗакСа Вячеслава Макарова тоже имелась в деле. Со знаком плюс, разумеется.





Нестерову приговорили к пяти годам общего режима в сентябре 2018 года со штрафом в 6 млн рублей и взяли под стражу в зале суда. Девять месяцев она пробыла в СИЗО, дожидаясь апелляционного рассмотрения. Почти сразу после приезда в женскую колонию № 2 поселка Ульяновка Тосненского района в июле 2019-го экс-депутат попала в тюремную больницу им. Гааза и провела в ней полтора месяца. Администрация колонии еще не составила впечатление о Нестеровой. Штраф в доход государства выплачен.

Осужденная живет в отряде пенсионеров и больных. Койки двухъярусные, но Светлане Николаевне положен первый этаж по состоянию здоровья. К физическому труду ее не привлекают по этой же причине.

Скорее всего, Нестерова выйдет на свободу в статусе инвалида. У нее заболевания сердечно-сосудистой системы, впереди комиссия по инвалидности. На УДО в следующий раз она сможет подать через полгода.

В статусе депутата Нестерова получала взятки в общей сложности почти на 5 млн рублей, лоббируя интересы местного бизнеса на рынке социального заказа. Ее знакомые предпринимательницы выигрывали конкурсы на организацию досуга и обедов для инвалидов.