«Демаскировка ТЭЦ неприемлема». Смольный объяснил, почему станцию «Шушары» не назвали «Южной» и не переименуют потом

После открытия новых станций Фрунзенского радиуса нашлись петербуржцы, которые предложили городским властям переименовать станцию метро «Шушары». Почему власти решили «обезобразить» этим названием карту метро, объяснил первый заместитель председателя комитета по культуре Александр Воронко. Письмо за его подписью 15 октября было размещено https://vk.com/public170726093?w=wall-170726093_10257 в группе, посвященной городской подземке в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Воронко вспомнил, что еще 10 лет назад в числе возможных названий фигурировали «Автозаводская» и «Южная». Первый вариант, по его словам, «плохо связан с конкретной территорией». А вот с «Южной» история интереснее.



«Название «Южная» будет ассоциироваться с Южной теплоцентралью (ТЭЦ), расположенной в непосредственной близости от станции метро. Однако ТЭЦ являются стратегическими объектами, в связи с чем их названия отсутствуют на картах лицензируемых картографов. Топонимическая демаскировка ТЭЦ путем использования такого доминантного объекта, как станция метрополитена, представляется неприемлемой», – объяснил Воронко.







Кроме того, как отмечает зампредседателя комитета по культуре, нельзя не учитывать «возможную реализацию проекта города-спутника Южный на противоположном конце Пушкинского района». Наличие станции метро с названием «Южная» может создать серьезную путаницу и дезориентировать местных жителей, считает чиновник.





Напомним, что станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» были открыты 3 октября 2019 года. В церемонии, несмотря на официальный отпуск, принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов. Через пару часов после церемонии на «Дунайской» случилась мощная протечка.