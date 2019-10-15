«Демаскировка ТЭЦ неприемлема». Смольный объяснил, почему станцию «Шушары» не назвали «Южной» и не переименуют потом
После открытия новых станций Фрунзенского радиуса нашлись петербуржцы, которые предложили городским властям переименовать станцию метро «Шушары». Почему власти решили «обезобразить» этим названием карту метро, объяснил первый заместитель председателя комитета по культуре Александр Воронко. Письмо за его подписью 15 октября было размещено https://vk.com/public170726093?w=wall-170726093_10257 в группе, посвященной городской подземке в социальной сети «ВКонтакте».
Александр Воронко вспомнил, что еще 10 лет назад в числе возможных названий фигурировали «Автозаводская» и «Южная». Первый вариант, по его словам, «плохо связан с конкретной территорией». А вот с «Южной» история интереснее.
«Название «Южная» будет ассоциироваться с Южной теплоцентралью (ТЭЦ), расположенной в непосредственной близости от станции метро. Однако ТЭЦ являются стратегическими объектами, в связи с чем их названия отсутствуют на картах лицензируемых картографов. Топонимическая демаскировка ТЭЦ путем использования такого доминантного объекта, как станция метрополитена, представляется неприемлемой», – объяснил Воронко.
Кроме того, как отмечает зампредседателя комитета по культуре, нельзя не учитывать «возможную реализацию проекта города-спутника Южный на противоположном конце Пушкинского района». Наличие станции метро с названием «Южная» может создать серьезную путаницу и дезориентировать местных жителей, считает чиновник.
Напомним, что станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» были открыты 3 октября 2019 года. В церемонии, несмотря на официальный отпуск, принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов. Через пару часов после церемонии на «Дунайской» случилась мощная протечка.
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Справка:
История строительства Фрунзенского радиуса началась в 2014 году – именно тогда городские власти и компания «Метрострой» заключили контракт на продолжение фиолетовой ветки метро. Стоимость соглашения составила 26 млрд рублей, при этом «Метрострой» неоднократно заявлял о необходимости повышения цены контракта.
Первоначально открытие станций было запланировано на конец 2017 года, однако исполнить задумку не удалось. После этого за контрольную точку был взят чемпионат мира по футболу - 2018, а к стоимости контракта прибавили 3 млрд рублей. Футбольный праздник прошел, а дедлайн сдвинулся на декабрь 2018 года. Стоимость контракта тем временем выросла до 33,9 млрд рублей. С течением времени отношения между компанией «Метрострой» и городскими властями последовательно ухудшались.
После того, как в декабре 2018 года станции не удалось открыть, в январе 2019-го Смольный принял решение расторгнуть с «Метростроем» все соглашения. Однако уже через 10 дней власти передумали, увеличили размер аванса, а также установили новый срок – 1 сентября 2019 года. В конце августа Смольный сообщил, что станции откроются 5 сентября, но в день «икс» передумал, сославшись на безопасность.