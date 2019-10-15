Центр развития – на Царскосельских холмах

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В Пушкинском районе, где ведёт комплексное освоение территории группа компаний «Центр развития», продолжает формироваться благополучная социальная среда. Осенью по соседству с малоэтажными жилыми комплексами «Образцовые кварталы» открылся развивающий центр «Домик Культуры».

В стенах клуба организованы занятия по йоге, стретчингу, художественной гимнастике, бальным, уличным и латинским танцам. Набирает популярность среди местных жителей новый тренд фитнеса скиппинг – спортивная скакалка. Организованы творческие мастерские: гончарная, бисероплетение, поделки из природного материала. Действует театральная студия. Открыты детские направления: ритмика, боевое самбо, кружок робототехники и конструирования. Проходят любительские спектакли. Открыты курсы английского и китайского языков. С малышами от 1 года работает логопед.

У родителей появилась возможность провести полезный насыщенный выходной совместно с детьми прямо рядом с домом. Пока взрослые занимаются фитнесом, с малышами проводят занятия профессиональные педагоги. Организаторы центра проводят детские дни рождения.

В новом микрорайоне на подъезде к Пушкину, получившему название «На Царскосельских холмах», сейчас проживает свыше 4 000 человек. В ближайшее время количество царскосёлов увеличится. В августе основной застройщик территории компания «Терминал-Ресурс» с опережением графика достроила и ввела в эксплуатацию четвёртый по счёту жилой комплекс. Готовятся к сдаче «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6». Дольщики новых ЖК смогут получить ключи уже в следующем году.

Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya