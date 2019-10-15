Пистолет проиграл арматуре. В Петербурге вынесли приговор за вымогательство 12 млн у спеца по клинингу

Просьбы передать 12,5 млн, приправленные угрозами арматурой и битами, суд оценил в 7 лет строгого режима. Правда, только для самого активного участника вымогательства. Остальные действующие лица отделались условными сроками.

О неприятностях 52-летнего помощника генерального директора клининговой фирмы «Фонтанка» рассказывала в 2017 году. Обманом мужчину 8 мая заманили в деревню Мистолово под Всеволожском, заблокировали его машину и заставили выйти из салона. После били, демонстрировали кастет, биту и железную арматуру. Затем представителя бизнеса отнюдь не добровольно привезли в офис на улице Марата и настойчиво попросили 12,5 млн рублей. Деньги были получены.

Задержали семерых подозреваемых в ноябре того же года. Им вменили групповое похищение человека с угрозой применения насилия, вымогательство и хищение огнестрельного оружия (налетчики отобрали также травматический пистолет, с помощью которого потерпевший пытался защитить себя).

Приговор Куйбывшевский райсуд вынес 14 октября. Как сообщает горпрокуратура, подсудимые, за исключением одного, полностью возместили ущерб, и это смягчило приговор. Только Вадим Скороходов получил 7 лет и 1 месяц в колонии строгого режима. Остальные шестеро отделались условными сроками.



