«Какая реконструкция, если вы ломаете?» В Адмиралтейском районе сносят советские скульптуры ради детской площадки

видео: Емельянова Светлана

Во дворах на Нарвском проспекте, 12–14, утром 15 октября начался демонтаж малых скульптурных форм — «Водолаза» и двух «Рыб». Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, фигурку подводника повалили первой. Мнения жителей окрестных домов при этом никто не спрашивал.

– Водолаза уже практически снесли, осталось ещё две. Это скульптуры с именами: конечно, не произведения искусства, как на Дворцовой площади, но это визитная карточка наших дворов, которые и так в упадке, да и нашего города. Делали мухинские студенты, выпускники – это их дипломная работа. Рабочие сказали, что муниципалитет наш хочет это безобразие сделать: снести и поставить там пластиковую площадку, – поделилась с «Фонтанкой» петербурженка Светлана Емельянова.

По её словам, фигурки дороги жителям: они их сами обновляют и подкрашивают. При этом детская площадка есть в соседнем дворе. Раньше у домов также стояли композиции «Морской конёк» и «Слон», но их демонтировали ещё несколько лет назад.





В ответ на вопрос Светланы: «Какая же это реконструкция, если вы ломаете?» – рабочий посоветовал обратиться в муниципальный округ «Екатерингофский». В администрации Адмиралтейского района информацию подтвердили и пояснили «Фонтанке», что работы действительно ведутся этим муниципальным образованием: на осень 2019 года реконструкция детской площадки запланирована по адресной программе. Оперативно пояснить, когда именно будет установлена площадка, в округе не сумели.

Скульптуры у дома 14 установили в 1988 году: жёлтого водолаза высотой 200 сантиметров создал скульптор Владимир Козин, две фигуры в виде рыб, одна из которых – песочница, вылепила член Союза художников России Наталья Борисова. Супруга Владимира Козина Елена передала корреспонденту «Фонтанки» слова мастера о том, что сам он «ложиться костьми не будет», потому как понимает, что время изменилось, статуи принадлежат городу и, возможно, площадка важнее. При этом ему приятно, когда местные жители вступаются за подобные работы и отстаивают их.