«Петербургская Недвижимость» открыла продажи коммерческих помещений в ЖК «Стрижи»

Setl City

Компания представляет новое уникальное предложение для инвесторов: коммерческая недвижимость в ЖК «Стрижи в Невском» по цене от 162 тыс. руб./м2.

Помещения расположены на первых этажах домов и выходят на улицу Бабушкина и Железнодорожный проспект. Удачная локация — в пешей доступности от метро «Ломоносовская» и рядом с популярным парком им. Бабушкина. Кроме того, в ЖК «Стрижи» будут жить около 7,5 тысяч человек. Все это предполагает высокий спрос на магазины, салоны, кафе и другие объекты торговой и сервисной инфраструктуры.

Сейчас в продаже представлены помещения в корпусах № 1 и 2 площадью от 48 до 150 м2, подходящие для разных видов бизнеса. Все варианты характеризуются витринными окнами, а высота потолков — до 4,1 м.

После ввода дома в эксплуатацию покупатели смогут воспользоваться специальной услугой для владельцев коммерческих помещений — арендой под ключ. Сервис позволяет не заниматься рекламой, поиском арендатора и подписанием договора самостоятельно: все эти заботы возьмут на себя специалисты «Петербургской Недвижимости».

Setl Group реализует ЖК высокого комфорт-класса «Стрижи» в развитой части Невского района, на улице Бабушкина, рядом с метро, парком и набережной Невы. «Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом квартир и коммерческих помещений во всех жилых комплексах Setl Group.

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