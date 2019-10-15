Бывшего управленца из Центра связи ФСИН задержали во Франции. Он исчез после допроса год назад

Объявленный в международный розыск экс-заместитель начальника Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний Павел Щетинин задержан во Франции 15 октября.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры. Щетинину было заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Надзор готовит документы для экстрадиции бывшего сотрудника тюремного ведомства в Россию.

Как сообщалось ранее, Щетинин в октябре прошлого года в сопровождении сотрудников управления собственной безопасности ФСИН отправился на допрос из Ставрополя в Москву. Тогда он объяснил журналистам, что речь идет о закупке компьютеров для обработки секретных данных и хищении 160 млн, однако он никакие контракты не подписывал и вообще на тот момент был отстранен от должности, заверял фигурант.

Через два дня после путешествия из Ставрополя Щетинин был обьявлен в розыск. Правозащитники даже полагали, что он был убит или подвергнут пыткам, пишет «Тайга.Инфо».





Вместе с Щетининым под уголовное преследование попал его начальник — руководитель Центра связи Игорь Шайков, а также еще один замглавы Центра, Андрей Краснюков. По версии следствия, они вступили в сговор и отдали победу в аукционе на закупку компьютеров ФГУП «НТЦ «Атлас». Контракт был заключен на поставку полутора тысяч комплектов на 160 млн рублей. Щетинин утверждал, что дело якобы возбудили из-за отсутствия в компьютерах CD-ROMов и генераторов подавления шума, хотя их не было в техзадании. И Щетинин, и Шайков уверяли, что их уголовное преследование было инициировано руководством ФСИН из-за отказа участвовать в коррупционных схемах.