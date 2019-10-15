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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
16.10.2019 11:00
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Жилье с готовой отделкой: выбор за покупателем

Сегодня на рынке сформировалась отдельная категория покупателей, которые предпочитают приобретать жилье уже с готовой отделкой. Этот тренд связан как с изменениями в образе жизни людей в целом, так и с частой необходимостью быстрого переезда. При этом достаточно большое количество покупателей все равно предпочитает выполнять ремонт самостоятельно, ориентируясь на свой вкус и возможности. Именно поэтому современные застройщики все чаще и чаще предлагают в своих комплекса выполнение отделки «под ключ» в виде дополнительной опции.

Жилье с готовой отделкой: выбор за покупателем

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Например, компания «Строительный трест» предлагает покупателям несколько вариантов дизайн-проектов и отделки, базовая стоимость которой начинается от 16 тысяч рублей на квадратный метр. При этом компания предлагает и вариант для желающих воплотить свой дизайн-проект, сразу приступив к чистовым отделочным работам, – это подготовка под чистовую отделку по цене от 6 тысяч рублей за «квадрат». Варианты отделочных решений покупатели могут оценить при визите в шоу-рум ЖК NEWПИТЕР.

Откуда ветер

В европейских странах квартиры с отделкой и даже меблировкой – это стандарт для рынка первичной недвижимости. В России же еще относительно недавно квартиры с готовой отделкой не были даже представлены на рынке. Сегодня же есть комплексы, которые сдаются только с уже выполненным ремонтом, не оставляя право выбора покупателю.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

«Сегодня качественная отделка – это не элемент маркетинга, а дополнительное конкурентное преимущество, которое по значимости может не уступать планировочным решениям. Но не всем покупателям подходит такой вариант, поэтому в нашей компании отделка предлагается в качестве дополнительной услуги», – отмечает директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов.

В компании «Строительный трест» квартиры с отделкой приобретает до 10% покупателей, и основной спрос на данную услугу приходится на проекты, реализуемые в Ленинградской области – ЖК «Капитал» в Кудрово и ЖК NEWПИТЕР в Новоселье.

Заезжай и живи

Главное преимущество квартир с отделкой – это возможность быстрого переезда после получения ключей. В компании «Строительный трест» отмечают, что спрос на услугу ремонта «под ключ» от застройщика растет по мере приближения сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае после въезда новоселам остается только расставить в квартире мебель.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Еще одним неоспоримым преимуществом является отсутствие дополнительных трат на проведение ремонта. Стоимость отделки включена в стоимость квартиры, что позволяет оформить ипотечный кредит и на нее.

Помимо этого, плюсом является качество предоставляемых работ, которые выполняются профессионалами с учетом выбора визуального решения.

Какая она – готовая отделка?

Варианты отделки постоянно обновляются, следуя за современными тенденциями дизайна. Например, в этом году в компании «Строительный трест» были представлены новые цветовые и дизайнерские решения. В частности опция «Ваниль» предполагает оформление квартиры в светлых теплых тонах, а «Шоколад» – тоже в теплых, но более глубоких и насыщенных оттенках.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Чистовая отделка квартир в «Строительном тресте» предполагает установку во всех комнатах натяжных потолков, укладку ламината, оклейку стен обоями под покраску. В коридоре и ванной комнате на полу укладывается керамическая плитка. В межкомнатных проемах устанавливаются двери с качественной фурнитурой и декоративными элементами, в оконных проемах – откосы. В ванной комнате устанавливается сантехника, которая подключена к водопроводной сети. Кроме того, организовывается точка подключения для стиральной машины. Кухня полностью подготавливается для установки гарнитура и бытовой техники: выводы для подключения плиты и посудомоечной машины, дополнительные розетки. В квартире производится полная разводка электрики: точечные светильники устанавливаются на кухне, в ванной комнате, коридорах и в комнатах – выводы под светильники.

При этом в компании «Строительный трест» сегодня прорабатываются варианты готовой отделки со встроенными кухнями. И совсем скоро этот продукт станет доступен покупателям квартир от компании.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

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