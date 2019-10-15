Банки обяжут объяснять россиянам причины блокировки средств

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который обяжет банки в случае приостановления или прекращения перевода в тот же день уведомить клиента и сообщить о причине блокировки.

«Законопроект обяжет операторов по переводу денежных средств информировать клиента о приостановлении или прекращении по инициативе оператора в различной форме – как СМС-сообщением, так и звонком, о самом факте блокировки, а также причинах, почему это произошло», – сообщили в Госдуме 15 октября.

О том, что банки получили право блокировать поступление средств на счета клиентов, которые кажутся им подозрительными, «Фонтанка» писала в начале лета. Если операции по вашей карте показались банку подозрительными, с 1 июня он может блокировать не только исходящие переводы, но и поступление средств на счет. Оспорить действия банкиров в суде будет сложно, ведь таким образом они противодействуют финансированию террористов и распространению оружия массового уничтожения.



