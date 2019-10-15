Галопом к волонтёрству. Более 100 молодых людей прошли в конном центре подготовку к работе с особенными людьми

В Петербурге в оздоровительном конном центре «Солнечный остров» более 100 молодых людей – учащихся различных учебных учреждений – приняли участие в проекте «Галопом к волонтёрству». Будущие волонтёры учились работать с разными группами людей с ограниченными возможностями здоровья, а также проводить для них конные праздники.

Оздоровительный конный центр «Солнечный остров»/

«Солнечный остров» существует уже более 20 лет. Здесь занимаются реабилитацией детей и взрослых с диагнозами ДЦП, полиомиелит, ампутации, синдром Дауна, аутизм, рассеянный склероз и другими. За это время через центр прошли тысячи мальчишек и девчонок, которые нуждаются как в обычном общении и внимании, так и в лечении. Но не лекарствами. «Солнечный остров» стал первым в Петербурге, где начали практиковать метод иппотерапии (адаптивной верховой езды) при работе с инвалидами. Позднее здесь стали тренировать и спортсменов-инвалидов, которые стали победителями и призёрами российских и международных соревнований по конному спорту разного уровня.

Подготовка по проекту «Галопом к волонтёрству» проходила по четырём направлениям: «Теоретическая», «Игровая практика», «Конюшня» и «Манеж». В ходе занятий молодые люди узнали о формах проведения праздников, возможных нарушениях у участников праздников и особенностях работы с ними, о различных игровых техниках и основах тимбилдинга. Также участники познакомились с особенностями проведения конных праздников в «Солнечном острове» – научились страховать детей на лошади и «коноводить», узнали, как обеспечивать безопасность группы при нахождении в конюшне, проехали верхом и выполнили игровые задания на лошади, как выполняют их дети.

Полученные знания и умения новоиспечённые волонтёры применили на практике – после теоретической подготовки прошли конные праздники для детей-инвалидов из школ-интернатов Петербурга.

«Дети были в восторге от ярких праздников, ведь их ждало катание на лошадях, экскурсия «В мир лошади», знакомство с кроликами, игровые станции, эстафеты, гигантские мыльные пузыри, стрельба из лука – все это под заводную музыку, в сопровождении волонтеров в плюшевых костюмах животных и посреди красивого осеннего леса», – рассказали организаторы проекта.

Для большинства молодых людей это был первый опыт волонтёрства, и он оказался очень интересным и мотивирующим на участие в других добровольческих проектах.

«Я была собой довольна, ребятки меня полюбили. Не хотела отпускать этих ребят, мы с ними так сроднились. Спасибо всем, кто помогал мне, кто позвал, кто доверил этих детишек. Я выбрала для себя профессию. Я выучусь на педагога коррекции и буду работать с такими детишками», – поделилась своими впечатлениями и планами одна из участниц проекта.

Вместе с тем в «Солнечном острове» подчёркивают, что данный проект «не о выборе профессии, а о развитии добровольчества среди молодёжи».

«Основная идея проекта – чтобы ребята могли грамотно оказывать помощь на разных крупных мероприятиях. Ведь Петербург – город притяжения больших спортивных и творческих проектов, куда приезжают и люди с ограниченными возможностями здоровья. И их становится всё больше. Только нашей организацией за прошедшие два года было проведено более 30 конных праздников для особых людей. Наш проект включал и общую подготовку к работе с такими людьми на мероприятиях, и, конечно, конкретно на конных праздниках, учитывая наше направление работы», – рассказали «Фонтанке» в конном центре.

Участниками проекта стали студенты Педагогического колледжа №8, студенты РГУП, обучающиеся Единого центра подготовки вожатых, участники студенческих педагогических отрядов и объединения «Волонтеры СПб». По окончании обучения волонтёрам были вручены сертификаты.