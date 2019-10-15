«Повалил на землю сотрудника Росгвардии». В СК РФ рассказали, в чем провинился новый фигурант «московского дела»

Следственный комитет России подтвердил задержание в Москве Александра Мыльникова в рамках расследования дела о массовых беспорядках на митинге 27 июля.

«Задержан Александр Мыльников, местонахождение которого устанавливалось», – цитирует 15 октября заявление ведомства РИА Новости.

В СК РФ уточнили, что Мыльникову вменяется статья 318 УК РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, новый фигурант «московского дела» вместе с задержанными накануне Егором Лесных и Максимом Мартинцовым «повалив на землю сотрудника Росгвардии ... нанесли ему удары ногами».

О задержании Мыльникова и обысках в его квартире стало известно утром 15 октября со слов его супруги, однако официального подтверждения этой информации не было.



