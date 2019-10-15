Происшествия
«Повалил на землю сотрудника Росгвардии». В СК РФ рассказали, в чем провинился новый фигурант «московского дела»
Следственный комитет России подтвердил задержание в Москве Александра Мыльникова в рамках расследования дела о массовых беспорядках на митинге 27 июля.
«Задержан Александр Мыльников, местонахождение которого устанавливалось», – цитирует 15 октября заявление ведомства РИА Новости.
В СК РФ уточнили, что Мыльникову вменяется статья 318 УК РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, новый фигурант «московского дела» вместе с задержанными накануне Егором Лесных и Максимом Мартинцовым «повалив на землю сотрудника Росгвардии ... нанесли ему удары ногами».
О задержании Мыльникова и обысках в его квартире стало известно утром 15 октября со слов его супруги, однако официального подтверждения этой информации не было.
Справка:
Серия митингов, в том числе несогласованных, прошла в Москве летом 2019 года. Самой массовой по задержаниям стала акция 27 июля. После нее было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел по 318 статье, о насилии в отношении полиции. Все вместе эти эпизоды в прессе называют «московским делом». Самым громким приговором стал реальный срок актеру Павлу Устинову, его задержали 3 августа возле метро, когда он смотрел в телефон. Под давлением общественности приговор был смягчен и заменен на условный срок. Всего в деле 19 фигурантов, в том числе за твит Владислав Синица получил пять лет колонии, к 4 годам приговорен Константин Котов – ему вменили неоднократное нарушение правил проведения митингов, это второй случай в России (первым был Ильдар Дадин, он просидел в колонии больше года и был оправдан по требованию Конституционного суда).