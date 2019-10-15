Как и пожар на ЗСД год назад, ДТП на «Скандинавии» прервало поездку немолодых женщин. Они хотели отдохнуть в Финляндии

В опрокинувшемся автобусе на «Скандинавии» погибла женщина в возрасте. Из семи пострадавших пассажиров шесть – тоже женщины. Это ДТП чем-то напоминает страшную аварию, случившуюся в нескольких километрах от сегодняшней год назад, именно в октябре; её жертвами тоже стали в основном женщины. Ещё одно объединяет эти два случая – Финляндия.

Подробную информацию о людях, попавших в ДТП на Скандинавском шоссе (так официально называется участок трассы с 1-го по 47-й километр), сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Легче всех отделался предполагаемый виновник аварии – водитель микроавтобуса «Пежо Боксер», 32-летний мужчина. Он самый молодой из пострадавших. Погибшей женщине было 56 или 57 лет (она 1962 года рождения), остальные почти все старше.

Тяжёлые травмы зафиксированы у женщины 1954 года рождения и мужчины 1949-го. Ещё три дамы (1946-го, 1961-го и 1966-го годов рождения) были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.





По данным «Дорожного инспектора», микроавтобус вёз петербуржцев в тур в Финляндию. Год назад тем же маршрутом другой микроавтобус возвращался из Финляндии и через несколько километров от места сегодняшней аварии, уже на ЗСД, вспыхнул в результате ДТП с двумя грузовиками. В нём тоже ехали по большей части немолодые люди. Из восьми жертв пять были женщинами. Двое погибших – известные в Петербурге общественные деятели: доктор наук ПГУПС и директор библиотеки Дома радио.