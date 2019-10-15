Погрузчик задавил пешехода в Любани. Один выезжал задом, второй переходил дорогу не по «зебре»

В Тосненском районе Ленобласти днем 15 октября под колесами погрузчика пострадал пешеход. До больницы его не довезли.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 12:30 напротив дома 11 по проспекту Мельникова в Любани. По предварительным данным, 27-летний водитель экскаватора-погрузчика, выезжая задним ходом с прилегающей территории, сбил 61-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.



