Задержанная в Минске по запросу США петербурженка находится на свободе

Российская дипмиссия в Белоруссии заверила, что Анна Богачева не задержана, несмотря на утверждения СМИ.

«В разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь [Богачева] сообщила, что находится на свободе», – рассказало 15 октября российское посольство на своей странице в Facebook.

Дипломаты также заверили, что ситуация «находится во внимании консульства», а россиянке оказывается консульская поддержка.

Ранее РИА Новости стало известно, что вечером 13 октября петербурженку якобы задержали в минской гостинице. В соседнюю страну она поехала с семьей на отдых. В комментарии «Фонтанке» посольство охарактеризовало ситуацию как «тему непростую».





В феврале 2018 года Богачева наряду с другими сотрудниками «Агентства интернет-исследований» (в СМИ его часто называли «фабрикой троллей») была внесена в санкционный список США. «Агентство» в СМИ связывали с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, сам он эту связь отрицал.

В октябре 2019 года «Радио Свобода» сообщило о принадлежности Богачевой к националистическим кругам. В 2013 году она якобы под псевдонимом Анна Трига входила в окружение создателя организации «Русский образ» и группировки «БОРН» Ильи Горячева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за организацию убийств. В публикации высказывалось предположение, что Богачева пришла работать в «Агентство интернет-исследований» под давлением ФСБ.

По мнению США, Богачева не позднее июля 2014 года работала в отделе переводчиков «Агентства интернет-исследований» и отправлялась за океан под ложным предлогом для сбора разведданных. С коллегами она покупала видеокамеры, сим-карты, телефоны, участвовала в обсуждении запасных планов эвакуации для сотрудников, которых могли разоблачить. Путешествие Богачевой включало Калифорнию, Неваду, Нью-Мексико, Колорадо, Иллинойс, Мичиган, Техас, Нью-Йорк.

По данным «Фонтанки», зарубежные поездки после включения в санкционный список США Богачева не отменила, но Европе предпочитала Турцию. В Петербурге она владела компанией «Айти Дебаггер», занимающейся ремонтом компьютеров. На обед 15 октября телефон Богачевой недоступен.