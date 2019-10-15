Фанат «Зенита» получил штраф за пинок воздуха. Болельщик целился в голову омоновца

Ещё один фанат футбольного клуба «Зенит», участвовавший в массовой драке с силовиками у «Газпром Арены», выслушал приговор 15 октября. Суд Петроградского района назначил 28-летнем зенитовцу штраф: сумму выбрал красивую, она совпала с датой приговора.

Как сообщили «Фонтанке» в Петроградском суде, Антонов по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти получил штраф в 15 тысяч рублей. Мужчина 3 августа на стилобате стадиона целился ногой в голову омоновца, но промазал. Силовик и камеры, тем не менее, всё запомнили.

Антонов на суде признал свою вину и извинился перед сотрудником правоохранительных органов, которого напугал.

Напомним, первый приговор по делу о массовой драке между ОМОНом и фанатами был оглашён в конце сентября. Дениса Первачука отправили на год в колонию-поселение.



