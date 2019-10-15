Виктор Цой. Последний поворот 29 лет спустя. Часть 3-я

Эксперты петербургского Института безопасности дорожного движения установили возможную причину, из-за которой легенду русского рока вынесло на проезжую часть под встречный автобус. В журналистском расследовании принял участие муниципалитет Тукумского края Латвии, где в августе 1990 года произошла трагедия.

Виктор Цой в редакции газеты «Московский комсомолец» в 1990 году/Фото: Геннадий Черкасов

Пожалуй, это первый случай, когда для журналистского расследования потребовался настолько специализированный документ – Технический паспорт автомобильной дороги. Сотрудники муниципалитета Тукумского края Латвии предоставили нам паспорт дороги Слока – Талси, на 35-м километре которой 15 августа 1990 года погиб Виктор Цой.

Все 10 страниц документа исполнены на латышском языке, но благодаря профессиональному переводчику и поклоннице группы «Кино» рижанке Диане Русовой мы получили русскоязычный вариант, который передали сотрудникам Института безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

Преподавателя кафедры наземных транспортно-технологических машин СПбГАСУ и эксперта Института безопасности дорожного движения Егора Голова попросили провести исследование по двум вопросам:

1. Соответствует ли содержание а/д Слока – Талси требованиям нормативных документов, действовавших на момент ДТП, в части обустройства автомобильной дороги техническими средствами организации движения?





2. Какие из выявленных в результате исследования факторов могли стать причиной заноса автомобиля «Москвич-2141» под управлением Цоя В. Р.?

В своем исследовании Егор Голов, кроме Технического паспорта дороги, пользовался фотографиями места происшествия того времени, любезно предоставленными рижанином Дмитрием Зелентовым, и схемой ДТП, в котором погиб легендарный музыкант. Схему, напомним, восстановили на основании милицейского оригинала сотрудники петербургского Института безопасности дорожного движения.

На схеме в данном случае нас интересовала самая загадочная ее часть – след протектора машины Виктора Цоя на обочине, разделенный составлявшим схему сотрудником ОВД Тукумского района Латвийской ССР на две части, обозначенными цифрами «7» и «6». В оригинальном варианте эти цифры обозначены как «След покрышек а/м» и «След бокового заноса а/м» соответственно.

Эксперт сопоставил содержащую обозначения «6» и «7» часть схемы ДТП с данными из Технического паспорта дороги, что позволило сделать настоящий прорыв в понимании причин гибели легендарного ленинградского музыканта. Егор Голов объяснил, из-за чего машину Виктора Цоя могло вынести на проезжую часть в момент, когда навстречу мчался автобус.

«Москвич-2141» свернул на обочину в 20 метрах от моста через речку Тейтупе, проехал все 20 метров по обочине, после чего еще 3,6 метра проследовал собственно по мосту. Этот участок обозначен цифрой «7». Оставшиеся 11,5 метра обозначены как «след бокового заноса», который до сих пор соотносили с версией «уснул за рулем». В прошлой публикации руководитель петербургского Центра независимых экспертиз «Аргумент» Наталья Потлачук доказала: имеющиеся на сегодня сведения не позволяют сделать вывод о том, будто Виктор Цой, уснув, выехал на обочину и двигался по ней в бессознательном состоянии.

Егор Голов сделал следующий шаг – он нашел причины, из-за которых линия «7», обозначающая след покрышек машины Цоя на обочине, превратилась в линию «6», которая обозначает след бокового заноса с выездом на проезжую часть с последовавшей за этим трагедией.

Эксперт предложил разделить все 35,1 метра движения Виктора Цоя по обочине не на две, а на три части: 20 метров по грунту, 3,6 метра по мосту и, наконец, 11,5 метра снова по обочине с грунтовым покрытием.

«Это очень важно, – говорит Егор Голов, – потому что коэффициент сцепления колес автомобиля с дорожным покрытием на разных видах покрытия разный. В данном случае мы имеем первые 20 метров движения по грунтовой обочине и 3,6 метра по цементобетонной поверхности моста, покрытой пылью, грязью, различными отходами и несгоревшими продуктами топливно-смазочных материалов, которые всегда скапливаются в таких местах. Коэффициент сцепления колеса с дорогой на сухом грунте варьируется в пределах 0,5-0,6, а на загрязненном цементобетоне он может упасть в 2 раза – до 0,25. Когда машина Виктора Цоя проехала мост и вернулась на грунт, коэффициент сцепления вновь увеличился вдвое…»

По мнению эксперта, занос «Москвича» Цоя начался чуть раньше, чем обозначено на схеме – сразу после того, как музыкант выехал с грунта на загрязненное цементобетонное покрытие моста, в момент резкого снижения коэффициента сцепления колес с этим покрытием. После обратного скачка коэффициента сцепления, когда Виктор Цой вернулся с цементобетона на сухой грунт, занос продолжился, автомобиль стал неуправляемым и вылетел на проезжую часть.

«В данной дорожной ситуации, имевшей место 15.08.1990 г. на участке 34км+000м – 35км+000м автомобильной дороги Слока – Талси, автомобиль «Москвич-2141» под управлением Цоя В. Р. потерял продольную устойчивость и оказался в заносе по причине движения автомобиля на участке дороги с различным коэффициентом сцепления…» – написано в резюмирующем разделе заключения специалиста.

Егор Голов обратил внимание на обустройство интересующего нас участка пути дорожными знаками. ГОСТы того времени (как, впрочем, и нынешние) обязывали устанавливать в таких местах знаки, предупреждающие водителей о поворотах и сужениях проезжей части. В частности, стандарты требуют, чтобы перед поворотами с опасными радиусами устанавливались знаки «Опасный поворот», а также на дорогах вне населенных пунктов – «Сужение дороги» перед мостами, если ширина проезжей части на них уменьшается или остается такой же.

В Техническом паспорте дороги, где погиб Виктор Цой, есть раздел «Перечень сигнальных знаков и дорожных указателей». Это табличка, в которой с указанием километража написано, где какой дорожный знак установлен. В 69-й строчке написано про дорожный знак на 34-м километре – «Гравийный карьер 17-го ДЭР». Предыдущий знак приписан к 32-му километру, следующий к 36-му. Из Технического паспорта дороги следует, что на участке, где погиб легендарный ленинградский музыкант, не было ни одного знака, предупреждавшего водителей об опасности.

С техническим паспортом дороги из муниципалитета Тукумского края прислали схему организации движения на интересующем нас участке. Там указано, что с обеих сторон от злополучного поворота должны быть установлены не только знаки «Опасный поворот», но и «Ограничение максимальной скорости 70 км/ч» с табличкой «Зона действия 200 м».

По словам Егора Голова, схема говорит о том, как должно быть, а о том, что есть, написано в Перечне сигнальных знаков и дорожных указателей Технического паспорта дороги.

«Из документов, которые предоставили в муниципалитете Тукумского края, можно сделать вывод: в августе 1990 года на участке дороги Слока – Талси, где погиб Виктор Цой, отсутствовали предупреждающие об опасности знаки, хотя о необходимости их установки было известно, о чем частично указано в схеме организации дорожного движения этого участка. Мы знаем, что Цой был неопытным водителем, и я допускаю, что при наличии предупреждающих знаков снизил бы скорость перед мостом и поворотом, что, может быть, предотвратило бы трагедию», – говорит эксперт.

В заключении эксперта по этому поводу написано:

«С технической точки зрения, обустройство автомобильной дороги Слока – Талси на участке 34км+000м – 35км+000м, где 15.08.1990 г. произошло ДТП с участием водителя Цоя В. Р., который управлял автомобилем «Москвич-2141», и водителя Яниса Фибикса, который управлял автобусом «Икарус», не соответствовало требованиям нормативной документации, предъявляемым к обустройству автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения, а именно отсутствие дорожных знаков предупреждающей группы 1.18.1 «Сужение дороги с обеих сторон», 1.11.1 «Опасный поворот направо», 1.11.2 «Опасный поворот налево», что негативно может влиять на оценку водителем дорожной ситуации. Недостаточное количество знаков или их отсутствие может привести водителя к неправильному решению при возникновении аварийно-опасной ситуации…»

На одной из фотографий поклонника творчества группы «Кино» рижанина Дмитрия Зелентова видна оборотная часть трех дорожных знаков, в принципе, похожих на знаки, о которых написано в схеме организации дорожного движения из Технического паспорта дороги и о которых нет упоминаний в Перечне сигнальных знаков и дорожных указателей.

Фото Дмитрия Зелентова, октябрь 1990 года

Снимок датируется октябрем 1990 года – с момента аварии прошло около 2-х месяцев. Не исключено, что знаки поставили уже после гибели Виктора Цоя, впрочем, гадать бессмысленно. Мы рассчитываем, что сотрудники муниципалитета Тукумского края помогут окончательно разобраться в ситуации. Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области отправил им дополнительный запрос.

Эта статья – третья в журналистском расследовании обстоятельств ДТП, в котором погиб легендарный ленинградский поэт и музыкант Виктор Цой. Проект инициирован поклонниками его творчества и реализуется при поддержке частных лиц и Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мы очень рассчитываем на помощь всех, кому небезразлично культурное наследие нашего города. Пока в проекте такие участники:

– Институт безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета,

– ООО «Центр независимых экспертиз «Аргумент»,

– генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин,

– адвокат Юрий Хабаров.

Лев Годованник, для «Фонтанки.ру»

levgodovannik@gmail.com

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