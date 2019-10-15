Готовность ЖК «ПаркЛэнд» в Кудрово приблизилась к 90%

ГК «Полис Групп»

Строительная готовность ЖК «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» возводит в Кудрово, рядом с парком Оккервиль, составляет 88%. Объект возводится с опережением графика.

В настоящее время наземная часть комплекса готова уже на 93%: продолжается установка лифтов, отделка мест общего пользования, предчистовая отделка квартир, сантехнические и электромонтажные работы.

На 70% выполнено благоустройство и озеленение территории жилого комплекса: завершаются работы по прокладке асфальтового покрытия, на 1/3 проложены дорожки и засыпаны газоны, уличное освещение установлено на 30%. Рабочие приступили к монтажу забора по периметру территории. Напомним, проектом предусмотрена закрытая территория двора, вход будет осуществляться по электронным ключам. Для жителей комплекса предусмотрен собственный выход в парковую зону.

Также продолжается возведение отдельно стоящего паркинга на 300 автомобилей. В настоящее время завершены работы по монолитному основанию, кирпичной кладке, ведутся работы по монтажу инженерных коммуникаций, устройству кровли и фасадов.

ЖК «ПаркЛэнд» возводится в одной из лучших локаций в Кудрово, в пешей доступности до метро «Ул. Дыбенко». На территории комплекса будет выполнено благоустройство, создана необходимая коммерческая инфраструктура, пространства для отдыха и занятий спортом.

На выбор покупателей представлен большой выбор планировочных решений – студии, 1-, 2-комнатные квартиры, а также квартиры с европланировками.

Окончание строительства запланировано на 2 квартал 2020 года.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК «ПаркЛэнд» – застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents