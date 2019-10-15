Шаг влево — объяснительная с родителей. Школьникам хотят запретить менять маршрут до школы после убийства девочки в Саратове

В Саратове после убийства девятилетней школьницы хотят ввести беспрецедентные меры безопасности: ученикам составят индивидуальные маршруты от дома до школы, отклоняться от которых можно будет лишь с письменного разрешения родителей.

Как пишет 15 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на комитет по образованию мэрии Саратова, для школьников разработают индивидуальные маршруты от дома до школы и назад.

«В случае если он отклонился от курса, от родителей должно последовать объяснение, почему это случилось. Если школьник по той или иной причине вынужден будет изменить маршрут (например, он захочет зайти к бабушке или в магазин или немного пройтись с друзьями), то родители обязаны письменно уведомить школу об этом», — заявила председатель комитета Лариса Ревуцкая.

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября: она ушла на уроки, но до школы так и не дошла. Тело нашли в гаражах рядом с домом. В убийстве признался 35-летний Михаил Туватин, который заявил, что напал на девочку за вопрос о том, кому принадлежит гараж, который он занял. Сексуального насилия на теле ребенка не нашли. Подозреваемый арестован на два месяца, назначены судебные экспертизы. Мать погибшей обратилась к властям, чтобы они не допустили подобное ни с кем и никогда.



