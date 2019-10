Нашествие киосков-оборотней. Как торговать кофе, прикрывшись газетой

Петербургские предприниматели нашли способ обойти запрет на размещение киосков возле станций метро. Бизнес-идея ИП Бузюка опередила многих, и даже мысль президента.

«Фонтанка.ру»

На месте газетных киосков массово открываются павильоны крупных франшиз Coffeе like, Baggins coffeе и менее известных My coffеe, «Хочу кофе», «Кофе есть» и др. Наличие слова «пресса» на фасаде и пожелтевших газет месячной давности позволяет получить место с фантастической проходимостью по льготной ставке и без торгов. Смольный собирает контролеров, а настоящие торговцы прессой сами не прочь взбодрить падающие тиражи кофейным ассортиментом.

Экспансия нового формата хорошо заметна на севере Петербурга — в Выборгском и Калининском районах. Так, вблизи станции метро «Площадь Мужества» располагаются три кофейных киоска (Baggins coffeе, My coffeе, «Кофе есть»). Напротив метро «Политехническая» также стоит Baggins coffeе, а через дорогу – Coffeе like. У той же станции готовится к открытию третий павильон со схожим дизайном. Вывески на нём пока не появилось, но в заявленном ассортименте помимо периодики – аксессуары для сотовых телефонов. На «Гражданском проспекте» и «Академической» и «Озерках» по одному киоску – Coffeе like, Baggins coffeе и «Хочу кофе» соответственно.





За предпринимателей, сыгравших на популярности кофе на вынос, можно было бы только порадоваться, если бы не одно «но». Петербургский закон не дозволяет размещение точек нестационарной торговли ближе, чем в 50 метрах от станций метро. Исключение сделано только для продажи цветов, театральных и транспортных билетов, а также периодической печати.

Перечисленные киоски, действительно, имеют на фасаде слово «пресса», а на одной или двух витринах размещают газеты и журналы. Вот только найти свежий номер затруднительно. Ежедневных газет такие точки не держат вовсе. К примеру, в Baggins coffeе сегодня можно найти журналы за август, а в Take my coffеe на «Площади Мужества» – за июнь. В «Хочу кофе» на «Озерках» есть несколько изданий, выходящих еженедельно, но лишь в единичном экземпляре.

Несмотря на разные вывески, все павильоны выполнены в схожем стиле. Вероятно, во избежание неудобных вопросов со стороны проверяющих органов, некоторые разместили на витринах данные о договорах со Смольным. В них указано, что они могут стоять у метро именно как торговцы прессой. Причем наименование арендатора одно и то же — ИП Дмитрий Бузюк. Даты договоров свежие — весна и лето 2019 года.

По информации «Фонтанки», в этом году ИП Бузюк арендовал у Смольного более 30 мест для размещения киосков периодической печати в Калининском, Выборгском, Приморском, Кировском, Красногвардейском, Фрунзенском и Василеостровском районах.

Всего на улицах Петербурга более 700 киосков периодической прессы. Договоры с 165 из них были заключены в 2019 году. Таким образом, ИП Бузюк смог урвать примерно пятую часть перераспределенного рыночного пирога.

Треть точек ИП Бузюк находится в непосредственной близости у станций метро. Но и на обычных перекрестках аренда киоска прессы имеет экономический смысл. Смольный сдает социальному бизнесу места без торгов: кто первый подал заявку, того и место. Отсутствие конкуренции позволяет получить по базовой ставке. Судя по информации на сайте КИО, для газетных киосков она составляет около 400-1600 рублей за кв. м в месяц. Для сравнения, согласно сайту Coffeе like, средняя выручка франчайзи около 300 тысяч рублей в месяц.

О самом Дмитрии Бузюке известно немного. 64-летний уроженец Ленинграда работает в бизнесе с 2010 года. Основанную им компанию «Звезда», которая специализируется на торговле напитками, в сентябре 2019 года выкупил его партнер. По всей вероятности, сейчас предприниматель сосредоточился на бизнесе рантье. Торговыми точками, которые он арендует у города, на деле управляют франчайзи кофейных сетей. Зарабатывать таким образом позволило изменение политики Смольного: в начале года КИО заявил, что больше не возражает против сдачи в субаренду нестационарных павильонов.

Связаться с самым догадливым киоскером нам не удалось: записанный на него номер выключен. Владельцы кофеен, которым корреспондент «Фонтанки» представился потенциальным франчайзи, отказались поделиться контактом партнера, ссылаясь на коммерческую тайну, но дали понять, что поставить точку у метро дело отнюдь не легкое.





Любопытно, что Дмитрий Бузюк смог не только вовремя узнать об освободившихся местах и подать заявку в Смольный раньше конкурентов. Он еще и предвосхитил идеи президента РФ. В конце сентября глава государства поручил региональным властям провести ревизию мер поддержки распространителей прессы и рассмотреть вопрос о расширении ассортимента сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках. К примеру, подумать о включении в него безалкогольных прохладительных напитков, кондитерских изделий и бакалейных товаров.

В Смольном же больше настроены думать не о послаблениях, а об усилении контроля. Как пояснили «Фонтанке» в комитете имущественных отношений, торговля сопутствующими товарами в киосках печати в Петербурге уже разрешена. Но бизнес должен соблюдать меру: отводить под непрофильный ассортимент разрешается лишь 30% площади, о чем нужно получить заключение ГУП ГУИОН и уведомить КИО и районные администрации. Контроль за соблюдением нормативов возложен на другое ведомство — комитет по контролю за имуществом (ККИ).

Бороться с киосками-оборотнями, применяя к ним меры административного воздействия, мог бы комитет по печати, но сейчас у ведомства нет для этого достаточных полномочий, рассказал его глава Владимир Рябовол. Но в скором времени ситуация может измениться. По информации «Фонтанки», сейчас Смольный обсуждает передачу комитету по печати не только контрольных функций, но и заключение договоров с газетными киосками. «Подготовленное постановление позволит создать эффективный правовой механизм регулирования отрасли», – считает Владимир Рябовол.

Продавцы прессы поддерживают усиление роли профильного комитета. «Городские органы власти должны усилить контроль за извращенными формами торговли, когда прессой не пахнет, а под ее личиной пытаются вести другой бизнес», – прокомментировал Сергей Маркелов, генеральный директор крупнейшей сети киосков печатной продукции в Петербурге «Метропресс».

Газетчики тоже не чуждаются экспериментов. К примеру, кофейный ассортимент киоска «Союзпечать» на Чкаловской почти не уступает в разнообразии специализированным точкам, хотя и свежие газеты там продаются. «Метропресс» тоже присматривается к формату. «Тиражи падают, тогда как затраты растут, а зарплата и арендная ставка индексируются», – комментирует Сергей Маркелов. По его словам, в таких условиях было бы целесообразно пересмотреть допустимую долю сопутствующего ассортимента — сначала до 40% площади, а потом и до 50%. «Иначе не выжить», – подчеркивает он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»