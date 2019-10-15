На Васильевском открыли Троицу. В храме, куда ходил Ломоносов, нашли забытые фрески

Фото: КГИОП

Ожидаемая, но от этого не менее приятная находка порадовала реставраторов церкви Благовещения на Васильевском острове. Перед взором начавших работу в нижнем храме мастеров открылись лики Троицы и архангела.

Работы в храме Трезини, в котором молился еще Ломоносов, ведутся уже многие годы — с середины 1990-х. Только сейчас очередь дошла до нижнего храма. В алтаре на своде под слоем краски открыли изображение Новозаветной Троицы, а в арке взорам специалистов предстал архангел, выполненный в технике «гризайль» маслом. Подобной живописи нет ни в одном из храмов Северной столицы.

«Можно сказать, что живопись, которую мы раскрыли и законсервировали в нижнем храме, – это «запланированное чудо», – отметил 15 октября председатель КГИОП Сергей Макаров.





Художник-реставратор Николай Михайлов добавил, что в храмовом зале также хорошо сохранились фоны – это большая редкость.

«Некоторые специалисты относятся к ним пренебрежительно, мол, «фоны можно переписать, главное – сюжеты». Но фон является неотъемлемой частью живописи, он также несёт характер времени», – рассказал Михайлов.

После расчистки найденные фрагменты укрепят.

Храм на 8-й линии Васильевского острова – уникальный памятник русского зодчества XVIII века. Это одна из градостроительных доминант в исторической застройке Васильевского острова. Церковь Благовещения построена в период с 1749-го по 1763 год предположительно архитектором Джузеппе Трезини. Прихожанами храма являлись поэт Василий Тредиаковский и ученый Михаил Ломоносов.

В годы Великой Отечественной войны здание пострадало от попадания артиллерийского снаряда. К этому моменту храм отдали под нужды авиационной промышленности.