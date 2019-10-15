Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ

Новый сезон проекта Леонида Парфенова на YouTube будет выходить без названия «Намедни».

«Перед нынешним, вторым сезоном, годы 1952–1960, телеканал направил свои возражения нашему партнеру по проекту», – подтвердил «Фонтанке» продюсер «Парфенона» Илья Овчаренко.

По его словам, сложившаяся ситуация смутила партнера YouTube-канала. При этом перед первым сезоном «Намедни» на популярном видеохостинге телеканал не возражал против использования бренда.

Сам Леонид Парфенов заявил, что «остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным».





При оформлении канала слово «намедни», тем не менее, до сих пор используется.

Напомним, что YouTube-канал Леонида Парфенова под названием «Парфенон» был создан в феврале 2018 года. За это время он собрал 659 тысяч подписчиков. В рамках канала выходила серия авторских передач про различные периоды российской истории под названием «Намедни», однако последние 1953 и 1952 годы появились уже без этой приписки.

Одноименная информационно-аналитическая программа выходила на телеканале НТВ в период с 1993-го по 2004 год.