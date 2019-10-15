Два «летних» ДТП посреди осени. Прерванный заезд мотоциклиста между рядами на Обводном попал на видео

Несмотря на то что осень уже повернула к зиме и мотосезон официально закрыт, ДТП с двухколёсными продолжают происходить. Днём 15 октября в Петербурге подбили и мотоциклиста, и велосипедиста. Это означает, что автомобилистам не стоит отвыкать от мысли о возможном появлении маленького, но юркого участника движения «из ниоткуда».

На набережной Обводного канала, на подъезде к перекрёстку с Московским проспектом, столкнулись такси сервиса Bolt и мотоциклист. Судя по видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», таксисту надо было развернуться. Он встал в ожидании, когда поток тронется. Машины медленно поехали, и он нажал на газ. А то, что между вторым и третьим рядом может свободно катить мотоциклист, он не учёл. Мотоциклист тоже не был готов к препятствию и не успел затормозить.

На записи видно, что мотоциклист тут же поднялся на ноги, хоть и немного хромая. На форуме «Мотобратан» пишут, что он цел.





В целом статистика «Мотобратана» (там ведётся учёт всех ДТП с мотоциклистами) указывает на то, что число аварий снизилось: всего четыре с начала октября; летом же бывает по десятку в день. Правда, в числе этих четырёх смертельное на трассе «Сортавала» и нелепое ДТП с двумя юными скутеристами на Петрозаводском шоссе.

Велосипедист на Петроградской стороне тоже отделался легко. Он, по словам очевидцев, неправ: пересекал дорогу по переходу не спешившись. «На перекрестке улицы Чапаева и Рентгена велосипедист почувствовал себя пешеходом. Придется теперь ему делать рентген», – иронизируют в «ДТП и ЧП».