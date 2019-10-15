Ученый совет «лесопилки» отказался голосовать за объединение с Университетом промышленных технологий и дизайна

Члены ученого совета Петербургского лесотехнического университета не стали голосовать за создание вуза на базе ЛТУ и Университета промышленных технологий и дизайна. Это решение пытался пролоббировать ректор ЛТУ, несмотря на отрицательное заключение профильной комиссии.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на заседании 15 октября присутствовали 42 члена ученого совета. Изначально ректорат пытался сделать заседание закрытым, однако после протестов студентов и преподавателей допустили в зал. На заседании был выслушан доклад собранной месяц назад комиссии, которая должна была определить целесообразность реорганизации университета и создания нового вуза. Комиссия рекомендовала не выносить этот вопрос на голосование 15 октября. Несмотря на это, ректор ЛТУ Юрий Беленький настаивал на том, чтобы ученый совет высказал свое мнение. После продолжительных споров, которые длились 4 часа, глава комиссии Анатолий Селиванов предложил присутствующим проголосовать за ее решение. Большинство подняли руки, а за вариант Беленького проголосовали единицы. После этого члены совета начали стихийно расходиться, а Юрий Беленький заявил: «Анатолий Селиванов превратил заседание в бардак».



