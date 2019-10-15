Членов ЖСК уравняли с дольщиками в праве на компенсацию за недострои

Госдума в третьем чтении приняла поправки в федеральное законодательство, которые позволяют участникам жилищно-строительных кооперативов наравне с дольщиками претендовать на компенсацию, если завершение долгостроя признают нецелесообразным. Информация 15 октября появилась на сайте нижней палаты парламента.

Члены кооперативов, созданных для завершения проблемных объектов, смогут претендовать на выплаты за счет Фонда защиты прав дольщиков, если завершение стройки признается нецелесообразным. В настоящее время этим правом могут воспользоваться только дольщики.

Право на выплаты члены кооперативов получают вне зависимости от даты создания ЖСК. Обратившиеся за компенсацией автоматически перестают быть членами ЖСК, а фонд защиты дольщиков получает право требования по обязательствам. Это необходимо, поясняется на сайте Госдумы, чтобы избежать двойных выплат.

Первые компенсации обещают начать выплачивать еще до конца 2019 года. Сегодня на рынке, по последним оценкам, около 260 действующих ЖСК, созданных для завершения строительства порядка 1,5 млн кв. метров жилья.





Напомним, законопроект в начале октября внесли на рассмотрение шестеро депутатов во главе с Вячеславом Володиным. Три чтения поправка прошла за неделю.