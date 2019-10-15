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Общество
15.10.2019 15:35
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Очереди, такси за 100 € и брошенные чемоданы. Петербуржцы рассказывают, как выбирались из Барселоны

Представители российского МИД 15 октября со ссылкой на испанские власти заявили о восстановлении работы барселонского аэропорта Эль-Прат. Пока митингующие надписями на окнах извиняются за проблемы с вылетами, петербуржцы рассказывают, что их встретило в терминале. Несмотря на то, что единственный за 14 октября рейс из Барселоны в Петербург вылетел в 23.30 (00.30 по Москве) и приземлился без задержек, следует из онлайн-табло Пулково, по словам пассажиров, в небо борт поднялся полупустым.

 

Читатель «Фонтанки» Владислав, который приехал в Эль-Прат еще до начала акции протеста против приговоров инициаторам референдума за независимость Каталонии, пересказал впечатления тех, кому все же удалось попасть на рейс. По словам пассажиров, общественный транспорт доезжал только до терминала T2, а дальше приходилось либо шесть километров идти пешком, либо платить таксистам, которые ехали по объездным грунтовым дорогам. Водители, рассказывают петербуржцы, не стеснялись задирать плату. «Народ по пути бросал чемоданы в поле. Таксисты из Барсы драли по 100 € (доезжали до терминала Т1 через окружные грунтовки). Нам повезло, мы приехали в аэропорт днем, когда еще оцепления не было, а часов с 19 началась катастрофа. Отменено порядка 70% рейсов», – добавил Владислав. 


 

 

Петербурженки Анастасия и Юлия, напротив, минувшим вечером только прилетели в Барселону с пересадкой в Брюсселе. По словам девушек, приземлился самолет около девяти часов вечера, еще около получаса пассажиров не выпускали из самолета, так как «аэропорт был оккупирован». 

«Выйти можно было через терминал 2, но очередь была около 3 тысяч человек, и мы просто ждали новостей, пили кофе», – рассказывает Анастасия. 

 

Выйти в город ей удалось около часа ночи, за такси до места назначения, города Калелья в пригороде Барселоны, заплатить пришлось 140 евро. Юлия точную цену за поездку в тот же город не назвала, но добавила, что это было «очень дорого». 

Судя по фотографиям в соцсетях, протестующие не остались в стороне от бед пассажиров и извинялись с помощью надписи на стекле. 

«Мы сожалеем, что вы потеряли возможность улететь, но мы думаем о том, что теряем демократию», – оставили послание каталонцы. 

 

Как сообщалось накануне, перекрытая дорога в аэропорт и оккупация терминала были связаны со сроками (от 9 до 13 лет), которые получили организаторы референдума в Каталонии. Инициатором демонстрации стала группа «Демократическое цунами», на улицы вышли больше 25 тысяч человек, через соцсети к протестующим присоединились и игроки ФК «Барселона». Во время столкновений с полицией пострадали больше 130 человек. В МИД РФ 15 октября отметили, что россиян среди них нет.

Справка:

1 октября 2017 года прошел референдум, в котором участие приняли 43% жителей региона. Подавляющее большинство (90%) высказалось за отделение от Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя, в том числе, силовые методы. Пострадали 893 человека. Конституционный суд признал референдум незаконным. Несмотря на это, 27 октября каталонский парламент большинством голосов одобрил резолюцию о провозглашении независимой республики. Однако уже на следующий день, 28 октября, власти Испании объявили о роспуске правительства и парламента региона и передали полномочия главы Каталонии вице-премьеру страны. Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон смог вовремя покинуть страну. Испанские власти пытались добиться его выдачи, но все попытки закончились неудачей.

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