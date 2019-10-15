Очереди, такси за 100 € и брошенные чемоданы. Петербуржцы рассказывают, как выбирались из Барселоны

Представители российского МИД 15 октября со ссылкой на испанские власти заявили о восстановлении работы барселонского аэропорта Эль-Прат. Пока митингующие надписями на окнах извиняются за проблемы с вылетами, петербуржцы рассказывают, что их встретило в терминале. Несмотря на то, что единственный за 14 октября рейс из Барселоны в Петербург вылетел в 23.30 (00.30 по Москве) и приземлился без задержек, следует из онлайн-табло Пулково, по словам пассажиров, в небо борт поднялся полупустым.

Читатель «Фонтанки» Владислав, который приехал в Эль-Прат еще до начала акции протеста против приговоров инициаторам референдума за независимость Каталонии, пересказал впечатления тех, кому все же удалось попасть на рейс. По словам пассажиров, общественный транспорт доезжал только до терминала T2, а дальше приходилось либо шесть километров идти пешком, либо платить таксистам, которые ехали по объездным грунтовым дорогам. Водители, рассказывают петербуржцы, не стеснялись задирать плату. «Народ по пути бросал чемоданы в поле. Таксисты из Барсы драли по 100 € (доезжали до терминала Т1 через окружные грунтовки). Нам повезло, мы приехали в аэропорт днем, когда еще оцепления не было, а часов с 19 началась катастрофа. Отменено порядка 70% рейсов», – добавил Владислав.





Петербурженки Анастасия и Юлия, напротив, минувшим вечером только прилетели в Барселону с пересадкой в Брюсселе. По словам девушек, приземлился самолет около девяти часов вечера, еще около получаса пассажиров не выпускали из самолета, так как «аэропорт был оккупирован».

«Выйти можно было через терминал 2, но очередь была около 3 тысяч человек, и мы просто ждали новостей, пили кофе», – рассказывает Анастасия.

Выйти в город ей удалось около часа ночи, за такси до места назначения, города Калелья в пригороде Барселоны, заплатить пришлось 140 евро. Юлия точную цену за поездку в тот же город не назвала, но добавила, что это было «очень дорого».

Судя по фотографиям в соцсетях, протестующие не остались в стороне от бед пассажиров и извинялись с помощью надписи на стекле.

«Мы сожалеем, что вы потеряли возможность улететь, но мы думаем о том, что теряем демократию», – оставили послание каталонцы.

Uruguayos varados en el aeropuerto de Barcelona. »Cuando los manifestantes entraron, la Polic?a dispar? balas de gomas y tir? gases lacrim?genos. La gente estaba muy nerviosa», dice Paula Silva. Volv?an del festival de Sitges. Ya van en camino a Montevideo.

?: PauliSil #ElPrat pic.twitter.com/amQI5zM0kH — Carolina Dom?nguez (@carodominguezuy) 15 октября 2019 г.

Как сообщалось накануне, перекрытая дорога в аэропорт и оккупация терминала были связаны со сроками (от 9 до 13 лет), которые получили организаторы референдума в Каталонии. Инициатором демонстрации стала группа «Демократическое цунами», на улицы вышли больше 25 тысяч человек, через соцсети к протестующим присоединились и игроки ФК «Барселона». Во время столкновений с полицией пострадали больше 130 человек. В МИД РФ 15 октября отметили, что россиян среди них нет.