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Происшествия
15.10.2019 14:56
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На скоростной трассе Москва – Петербург столкнулись грузовики. Погибли пассажиры

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное»/vk.com

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Утро 15 октября на платной скоростной трассе М-11 в Вышневолоцком районе Тверской области началось с серьезной аварии с грузовиками. Затем к ней прибавилась вторая, с менее тяжелыми последствиями.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области, в 5:33 в ведомство поступила информация о ДТП с участием четырех автомобилей на 301-м километре скоростной трассы М-11 Москва – Петербург. Для ликвидации последствий аварии были направлены 19 человек и 6 единиц техники: пожарные, ГИБДД, медики.

В ГИБДД региона изданию «Тверские ведомости» уточнили, что аварии было две. Сначала столкнулись грузовые автомобили Iveco и Freightliner. В «Ивеко» погибли двое пассажиров: мужчина и женщина, а водитель получил тяжелые травмы. Затем на том же участке трассы столкнулись попутные грузовики Isuzu и DAF с полуприцепом. В результате один из водителей получил легкие травмы.


Видео с места аварии опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное». На записи видно, что у обоих Iveco сильно повреждены кабины.

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